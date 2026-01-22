El Consell mantiene contactos para posibles rutas aéreas con China, Nueva York, Miami, Dallas u Orlando

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, en una oimagen de archivo - GVA

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell sigue manteniendo reuniones con aerolíneas para trabajar en abrir nuevas rutas aéreas directas en destinos como China y, sobre todo, el mercado norteamericano, con la vista puesta no solo en Nueva York sino en otras áreas de Estados Unidos como Dallas, Miami u Orlando.

Así lo ha explicado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, en declaraciones a los medios durante la segunda jornada de Fitur, en Madrid.

Preguntada por si se ha avanzado con la conectividad de nuevas rutas aéreas, Marián Cano ha explicado que el Consell ha mantenido reuniones y ha hecho hincapié en el anuncio que trasladó este miércoles el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de impulsar una Mesa de Conectividad Turística de la Comunitat Valenciana con el objetivo de abrir nuevas rutas, con especial atención a mercados estratégicos como Estados Unidos y Asia.

"De cara al futuro, sobre todo nuestra apuesta clara y decidida es continuar trabajando en las líneas de larga distancia, como ya prueba de ello es el éxito que está teniendo la línea de Montreal-Valencia que empezó como una línea estacional y que a partir de febrero ya arranca con continuidad visto el éxito de las reservas", ha expuesto.

Cano ha indicado que, en materia de conectividad aéreo, se están manteniendo "reuniones con el mercado americano, con Estados Unidos, y también alguna con China". "Nos abrimos a todos los mercados", ha asegurado, y ha puntualizado que "donde más avanzado" está el diálogo es en la conexión con Norteamérica.

La titular de Turismo también ha precisado que "uno de los handicaps que tenemos a la hora de conseguir esas nuevas conexiones es la disponibilidad de flota y de tripulación", que es, según Cano, lo que condiciona a algunas aerolíneas a pesar de tener "claro" que la Comunitat Valenciana es "un destino potencial, pero está esperando la llegada de nuevos aviones". "Hasta que no llegan los aviones, pues no pueden abrir esas nuevas rutas", ha comentado.

Respecto a si se apuesta por otros destinos de Estados Unidos que no sean Nueva York, Cano ha apuntado: "No nos centramos, evidentemente Nueva York es un destino, una conexión que nos interesaría, pero hay muchas áreas en Estados Unidos que tienen un dinamismo económico muy importante y que para la comunidad pueden ser muy potentes".

Preguntada por si por ejemplo puede haber una nueva ruta a Miami, la consellera ha señalado que "se esta moviendo Miami, se está moviendo Dallas, se está moviendo incluso Orlando". "Yo creo que hay muchas áreas de Estados Unidos con un dinamismo que cualquier vuelo que consiguiéramos sería positivo", ha añadido, antes de lamentar que "el cuello de botella en estos momentos" en las conversaciones con las aerolíneas son las flotas y las tripulaciones".

Marián Cano ha recordado que "València ya ha sido reconocida dos años de manera consecutiva como la mejor ciudad para vivir y esto es algo que está llegando". Igualmente, ha destacado que aumentan los turistas norteamericanos a Alicante.

"Vamos a seguir en diálogo con todas las aerolíneas para también demostrar nuestra voluntad y nuestra predisposición a colaborar y conseguir que esas conexiones sean una realidad.

Preguntada por si el objetivo de aquí al final de legislatura es poder contar con alguna de las línea smecionadas, Marián Cano ha señalado que sí y ha vuelto a destacar el ehemplo de la conexión directa con Montreal. "Hemos llegado a un momento en el que los canadienses estaban abriendo sus miradas hacia otros destinos, en el que nos hablaron de las oportunidades que se presentan para lo que ellos llaman los 'snowbirds', que quieren buscar un espacio de temperaturas más cálidas para los inviernos".

Asimismo, sobre si se puede prever, por las negociaciones que se están manteniendo, que llegue antes el anuncio de una nueva conexión con Estados Unidos antes que con Asia, Marián Cano ha puesto de relieve la labor que está realizando Turisme con el mercado norteameicano, participando en eventos con operadores americanos y "en contacto con las diferentes aerolíneas". También ha señalado el trabajo de las oficinas de Ivace.

Cano ha agregado que, aunque condicionada por la falta de tripulación, "sí que tenemos alguna aerolínea que ya nos ha dicho que tiene en su previsión desde luego una conexión con la Comunitat Valenciana, pero tenemos que estar en espera".

AMPLIACIÓN DE LOS AEROPUERTOS

Por otro lado, sobre si está suponiendo un problema para la apertura de mercados la falta de una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche o de la ampliación del Aeropuerto de Valencia, la consellera ha afirmado que "desde luego es un problema y es un problema que viene señalando la sociedad civil desde hace tiempo".

Marián Cano ha destacado que en el caso del aeropueto alicantino, se han llegado casi a los 20 milloines de pasajeros, cuando otros aeródromos han sido dotados de segunda pistas con 12 millones de pasajeros. "Hace escasas semanas la propia Aena reconocía que Alicante estaba llegando a un punto que consideraban crítico", ha apostillado.

Ha reivindicado así la "segunda pista que permita seguir apostando por la economía de nuestra provincia, porque al final no es solo el turismo, la conectividad ayuda a nuestros sectores", ha apuntado.

En el caso de Valencia, "también estamos en cifras récord" y las aerolíneas están haciendo una apuesta por "mayor calidad" y por recibir "al más alto nivel" a los viajeros, por lo que "es preocupante también que todavía no se realice la ampliación de la terminal".