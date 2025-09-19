El Consell mantiene su intención de presentar nuevos presupuestos para 2026: "Estamos trabajando"

VALÈNCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que el gobierno de Carlos Mazón mantiene su intención de presentar un nuevo proyecto de presupuestos para 2026, después de que las cuentas autonómicas de 2025 fueran aprobadas hace solo unos meses después de retrasarlas a causa de la dana.

"Se está trabajando, y lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones. Este Consell está trabajando en unos presupuestos, igual que ha presentado un presupuesto en los últimos años. Ahí estamos, trabajando para que haya nuevos presupuestos para el próximo año".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas tras la Mesa de Diálogo Social encabezada por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con la asistencia de los representantes de la patronal autonómica CEV, Eva Blasco, y los sindicatos CCOO PV, Ana García, y UGT-PV, Tino Calero. En la reunión también han participado los consellers de Servicios Sociales, Susana Camarero; Hacienda, Ruth Merino; Empleo, José Antonio Rovira, e Industria, Marian Cano.

Los secretarios generales de CCOO PV y UGT-PV han coincidido en solicitar al Consell poder participar en el proceso de elaboración del proyecto de presupuestos para 2026, con la intención de trasladar sus aportaciones durante las próximas semanas. Habitualmente, este proyecto se aprueba a finales de octubre, algo que el año pasado fue imposible por la catastrófica dana.

Los presupuestos de la Generalitat para 2025, los segundos de Mazón al frente del Consell y los primeros tras la salida de Vox del gobierno valenciano, fueron aprobados en Les Corts a finales del pasado mayo con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSPV y Compromís. Los 'populares' gobiernan en minoría parlamentaria, por lo que volverán a necesitar del apoyo de Vox para sacar adelante las próximas cuentas.

FINANCIACIÓN

Por otro lado, los secretarios generales de CCOO PV y UGT-PV han reiterado en la Mesa de Diálogo Social que el Consell su preocupación por la situación de infrafinanciación autonómica de la Comunitat Valenciana.

García (CCOO) ha asegurado que la posición de su sindicato "no ha variado ni un ápice": exigen tanto la reforma de la financiación como acogerse a la condonación de la deuda autonómica propuesta por el Gobierno, que "es necesaria" aunque "insuficiente" al suponer 11.000 millones de euros cuando el total supera los 60.000. También ha reclamado un fondo de nivelación, una reforma fiscal "en profundidad" y "corresponsabilidad fiscal" por parte del resto de autonomías.

Calero (UGT) ha defendido que, cuando el Gobierno presente una "propuesta concreta" para el nuevo modelo de financiación autonómica, la Generalitat debe negociar con los agentes sociales una posición conjunta.