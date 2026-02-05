Consell niega desprotección a personas trans y acusa a Redondo de recurrir la ley "por no ser suficientemente sanchista"

Archivo - La secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá (i), y la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero (d), en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat asegura que la ley de acompañamiento a los presupuestos, que incluye modificaciones a la Ley Trans valenciana de 2017, "refuerza la protección de las personas trans", por lo que acusa a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de anunciar un recurso de inconstitucionalidad a esta norma "no por inconstitucional, sino por no ser suficientemente 'sanchista'".

Así reacciona la secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá, al anuncio que ha realizado Redondo este jueves en Gandia (Valencia) de que el Gobierno interpondrá durante este mes un recurso de inconstitucionalidad a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat porque "reduce y restringe los derechos de las personas LGTBI", además de acusar al PP de utilizar estar norma "como moneda de cambio" para recibir el apoyo de Vox.

En concreto, entre las enmiendas pactadas por PP y Vox a la ley de acompañamiento se incluyeron cambios en la conocida como Ley Trans de la Comunitat Valenciana, aprobada en 2017: se defiende que este derecho "en un ejercicio libre y sin presiones legales o sociales" y se garantiza que la ley no "patologice o someta a condición de perjuicio" a las personas, además de abogar por "normalizar" la identidad trans y prohibir "las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación".

Para la secretaria autonómica, las declaraciones de Redondo son "un nuevo anuncio alarmista y partidista del Gobierno, con un recurso sobre la Ley Trans que no responde a motivos jurídicos, sino a una estrategia política clara: atacar el autogobierno de la Comunitat Valenciana, generar confrontación y buscar titulares". "No es la primera vez que el Gobierno de Sánchez utiliza nuestra tierra como escenario para su propaganda, ni es casual que siempre se concentren estos anuncios en los mismos municipios. El Gobierno recurre por ideología lo que no puede criticar por hechos", asevera.

Defiende que las modificaciones introducidas en la Ley Trans, "lejos de recortar derechos, lo que hacen es exactamente lo contrario: reforzar la protección, el acompañamiento y las garantías, especialmente para los menores y sus familias". "La afirmación de que esta ley permite terapias de conversión es rotundamente falsa --recalca--. El artículo modificado se titula, literalmente, 'Prohibición de terapias' y mantiene intacta la prohibición de cualquier práctica que pretenda modificar la identidad o la expresión de género de una persona. Eso no ha cambiado y no se ha tocado y está alineado con la ley nacional".

"CONFUNDIR ACOMPAÑAMIENTO CON CONVERSIÓN ES MANIPULACIÓN"

Además, destaca que "se ha incorporado algo que antes no existía: la posibilidad de acompañamiento psicológico, social y emocional, siempre de forma libre y voluntaria, para personas y familias que atraviesan un proceso complejo, con incertidumbres y dificultades reales". "Confundir acompañamiento con conversión no es un error técnico, es una manipulación política deliberada", reprocha.

Y subraya: "Resulta especialmente llamativo que hoy se rasguen las vestiduras quienes cuando hubo denuncias reales de terapias de conversión miraron hacia otro lado, como los que conocimos posteriormente y que se habían producido en 2019, 2021 o 2023. Fue este Consell quien puso esos casos en conocimiento de la administración. Casos que el anterior gobierno del PSOE y Compromís guardó en un cajón, sin actuar, y sin que entonces nadie desde el Gobierno central dijera absolutamente nada y tampoco la entidad que gestionaba el servicio de apoyo al colectivo LGTBI y que ahora se presenta como indignada".

En esta línea, la secretaria autonómica afea a la ministra que venga a "criticar leyes que refuerzan la protección de las personas trans, pero no ha venido ni una sola vez a preocuparse por las mujeres víctimas de violencia de género, que dejó desprotegidas con los fallos de sus pulseras Aliexpress, ni a explicar por qué ha reducido en un 25% el presupuesto del Gobierno a las políticas de corresponsabilidad".

"Le invitamos a que, la próxima vez que venga a la Comunitat Valenciana, nos llame para enseñarle los tres centros de crisis 24 horas que este Consell ha puesto en marcha y su gobierno del Botànic fue incapaz de ejecutar, y que nos sentemos a hablar de cómo mejorar la protección de las víctimas. Menos ideología y más trabajo, en lugar de recurrir leyes autonómicas no por inconstitucionales, sino por no ser suficientemente 'sanchistas', añade.

Por último, asegura que "ante esta utilización de la igualdad como coartada ideológica", desde la Generalitat seguirán "defendiendo los derechos del colectivo LGTBIQ+ con hechos, no con eslóganes, respetando la ley, protegiendo a las personas y reclamando algo muy sencillo: respeto al autogobierno y a la verdad".