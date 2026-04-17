El Consell no muestra preocupación por los audios de Olano e insiste en que Fiscalía investiga la denuncia de Compromís

Archivo - El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en una imagen de archivo - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, el 'popular' Miguel Barrachina, ha asegurado que "no" le "preocupan" los audios conocidos recientemente del concejal de Grandes Proyectos y Contratación del Ayuntamiento de València, José Marí Olano (PP), y ha insistido en que Fiscalía Anticorrupción está investigando la denuncia que presentó Compromís, relativa a la supuesta recolocación "a dedo" de personal público del extinguido Consorcio Valencia 2007.

De este modo lo ha trasladado durante la rueda de prensa ofrecida tras el pleno del ejecutivo autonómico valenciano, que se ha celebrado este viernes en la Casa de las Brujas, sede de la Generalitat en Alicante.

Precisamente, Compromís en el Ayuntamiento de València ha avanzado que en el pleno del consistorio exigirá "de nuevo" la dimisión de Marí Olano, después de esa investigación abierta por Anticorrupción por presunta prevaricación en relación con esa supuesta recolocación "a dedo" de personal público y tras conocerse unos audios en los que este edil "ofrecía plazas a medida" en la corporación local para empleados de esa entidad a partir de su liquidación.

Los dos grupos de la oposición en el consistorio valenciano, Compromís y PSPV, han pedido a la Fiscalía que en este proceso se investigue también a ese concejal del PP después de trascender dichos audios.

FRANCIS PUIG, ÁNGEL Y OLTRA

Barrachina ha afirmado que hay una denuncia de Compromís que va a investigar el Ministerio Público y ha sostenido que las "novedades judiciales" que hay son las relativas al hermano del 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig, Francis Puig, tras haber confirmado la Audiencia Provincial de Valencia su procesamiento y el de Juan Enrique Adell Bover, administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente, en el marco de la causa en la que se han investigado subvenciones de la Generalitat para el fomento del valenciano en medios de comunicación que percibieron ambas empresas y Mas Mut Produccions SL entre los años 2015 y 2018.

También se ha referido a que recientemente la Audiencia revocó el archivo de la causa abierta a raíz de una denuncia por falsedad en documento público contra José María Ángel, excomisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, y ordenó iniciar la instrucción al considerar que no es descartable que el denunciado hiciera valer el título falso para acceder a dos prórrogas en el servicio activo en la Diputación de Valencia solicitadas en 2023 y 2024.

Asimismo, ha hecho alusión a que el pasado 5 de marzo un juzgado de València abrió juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad Mónica Oltra e integrantes de su equipo en la Conselleria, tras ordenárselo la Audiencia y en contra del criterio de Fiscalía, por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017.