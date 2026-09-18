El Consell pide al Gobierno que alargue el periodo del trasvase Tajo-Segura ante la rotura de la conducción en Liétor

Archivo - Trasvase Tajo-Segura - LA UNIÓ DE LLAURADORS - Archivo

ALICANTE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha pedido este viernes al Gobierno que alargue el periodo en el que es posible realizar trasvases del Tajo al Segura ante la rotura del canal en Liétor (Albacete) y el "riesgo" de "suspensión" de esta conducción.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, celebrado en Alicante, y donde ha dicho que este ha sido un tema tratado en la reunión ante la preocupación por el riesgo de suspensión de ese trasvase como consecuencia de "una falta de mantenimiento de la canalización".

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) informó el pasado lunes de la suspensión del trasvase tras la detección de una rotura en el tramo dos, en un punto del canal a su paso por el término municipal de Liétor (Albacete), en el tramo previo a la Central Hidroeléctrica de Fontanar I. El lunes se procedió como primera medida a cerrar el trasvase para vaciar el canal y permitir una inspección minuciosa. Una primera evaluación evidenció graves daños.

Barrachina ha expresado la "preocupación" del Consell por esta situación y por el "riesgo de suspensión del trasvase". "Pedimos al Gobierno de España que todo el tiempo en el que no se pueda trasvasar agua, se tenga en cuenta la necesidad de nuestros regantes y que se alargue el tiempo de los trasvases más allá de la previsión del 1 de octubre, para que puedan tener el agua que necesitan", ha dicho.

Asimismo, ha aprovechado para denunciar que en este periodo el Gobierno ha trasvasado a Portugal "más de 11.400 hectómetros cúbicos" de agua, que es "un 428 por ciento más de lo pactado en el Tratado de Albufeira".

"Y después de recibir más de 11.000 hectómetros, el Gobierno de España pretende hurtar 100 hectómetros cúbicos adicionales" del trasvase hacia Alicante, que es "el 1%, de lo que llega a Portugal", ha denunciado Barrachina.

A su juicio, "es el momento de que el Gobierno de España cambie su postura" porque "es impensable que, habiendo enviado 11.400 hectómetros del agua del Tajo a Portugal, se quiera también hurtar 100 hectómetros adicionales que necesitamos para no talar 10 millones de árboles de Alicante, de Murcia y de Almería, y los vayamos, por motivos ideológicos, a enviar a Portugal".

En esta línea, ha reprochado al Gobierno que la Generalitat valenciana "nunca" haya conseguido "una reunión técnica" o "científica" que "justifique el capricho político de Pedro Sánchez de dejar a la Comunitat Valenciana, Andalucía y a Murcia sin el agua dulce del Tajo para seguir inundando Portugal".

Así, ha insistido en que en el ciclo hidrológico que se cierra en octubre "en lugar de los 2.700 hectómetros que debieran haber llegado a Portugal, han llegado 11.400 y, según el socialismo, les faltan otros 100 más que pretenden arrebatar a la huerta más productiva de Europa".

Por ello, ha pedido que aunque el año hidrológico termine ahora y también la posibilidad de trasvasar agua, que se alargue hasta final de año o "los meses que sea necesario" la posibilidad de realizar trasvases por el tiempo que dure la reparación de esa incidencia en Liétor.

"Si por falta de mantenimiento de la canalización que corresponde al Gobierno de España no se pueden realizar trasvases, que se alargue el periodo en el cual se pueden realizar", ha concluido.