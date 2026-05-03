El Consell presenta esta semana la Estrategia contra la trata de mujeres y niñas para combatir la explotación sexual

Archivo - Una mujer sostiene su pancarta con un mensaje de protesta en contra de la prostitución. ARCHIVO. - María José López - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad presentará, el próximo 6 de mayo, la Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana 2026-2027, en un acto que contará con la asistencia de entidades participantes en el Programa Alba.

Esta iniciativa, impulsada desde el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, cuenta con un presupuesto estimado de 5.931.633,48 millones de euros, y tiene como objetivo "prevenir, detectar, combatir y erradicar el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana y garantizar la protección integral de los derechos de las víctimas", explica la administración autonómica en un comunicado.

Desde el gobierno valenciano recalcal que el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una de las manifestaciones más graves de violencia y vulneración de los derechos humanos, que afecta especialmente a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, desde la Generalitat se llevan a cabo políticas públicas en coordinación con entidades sociales, instituciones y organismos especializados para prevenir, detectar y asistir a las víctimas de explotación sexual y trata.

Es el caso del Programa Alba, que forma parte de la Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer y ofrece itinerarios de promoción y acompañamiento para asesorar y promover el acceso a derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por explotación sexual en contextos de prostitución y/o trata, así como a sus hijos e hijas menores que de ellas dependan.

Este programa atendió en 2025 a un total de 6.035 mujeres en la Comunitat Valenciana, en 2024 fueron 4.407 mujeres y 2.487 en 2023, lo que supone un incremento del 36,9% respecto a 2024 y un 142,6 % respecto a 2023 de las mujeres atendidas en la Comunitat Valenciana.

La Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual permitirá reforzar esta labor y para su puesta en marcha ha contado con la participación de más de 20 organizaciones dedicadas específicamente a la lucha contra la violencia sobre la mujer, y que resultan fundamentales por ser, en muchas ocasiones, el primer contacto con la víctima.

EJES DE ACCIÓN

La hoja de ruta se basa en seis ejes de acción centrados en la prevención y sensibilización, a través de campañas ciudadanas y formación en centros educativos para disminuir el riesgo; la detección y asistencia integral a las víctimas, mediante el refuerzo de recursos residenciales, atención psicológica y protocolos de identificación temprana.

También se contempla la cooperación internacional, sellando alianzas con países de origen para prevenir la captación y apoyar la reintegración, así como la colaboración institucional, para garantizar el acceso efectivo a derechos básicos.

Por último, las dos últimas líneas de actuación de este programa son la persecución del delito, mejorando la coordinación con fiscalías para asegurar la protección de testigos; y la gobernanza y evaluación, mediante la realización de un seguimiento institucional y una evaluación anual de resultados.