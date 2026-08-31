El Consell presentará en Les Corts la nueva Ley Forestal de la Comunitat que retribuirá a los que protejan el entorno

Presentación del Plan Integral de Reforestación y Recuperación Ambiental - GENERALITAT VALENCIANA

Llorca anuncia el inicio de obras para recuperar zonas afectadas por el incendio de La Vall d'Uixó con 2,7 millones de inversión

CASTELLÓ, 31 Ago. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que en las próximas semanas el Consell presentará para su tramitación y debate en Les Corts la nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell ha avanzado que la nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana reconocerá y retribuirá a quienes cuidan los montes a través de un sistema pionero de pago por servicios ambientales que compensará económicamente a los propietarios forestales que contribuyan a la conservación del entorno, la prevención de incendios y la protección de los ecosistemas.

De esta forma, la futura norma fijará incentivos para propietarios y gestores y hará más ágiles las relaciones entre administraciones, usuarios, empresas y municipios, pues, según ha dicho el jefe del Consell, uno de los objetivos es reducir la tramitación administrativa.

Así, Pérez Llorca ha ejemplificado que, en el incendio de La Vall d'Uixó, de las 9.500 hectáreas calcinadas, algo más de 300 son terrenos forestales de la Generalitat, por lo que ha subrayado el "importante" papel que los propietarios puedan tener en el cuidado y mantenimiento de los terrenos para agilizar los trabajos de recuperación tras un posible incendio.

Así se ha manifestado durante la presentación del Plan Integral de Reforestación y Recuperación Ambiental para restaurar y mejorar las áreas e infraestructuras forestales dañadas por el incendio de La Vall d'Uixó, declarado el pasado 25 de julio que afectó a 12 municipios y a 9.568 hectáreas, de las cuales 8.509 corresponden a terreno forestal.

En el acto también han participado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; y los alcaldes de las poblaciones damnificadas.

Allí, Pérez Llorca, que ha recordado que el incendio todavía no está extinguido, ha anunciado el inicio de las obras para la recuperación de las zonas afectadas por el incendio forestal de La Vall d'Uixó con una inversión de 2,7 millones de euros.

La Generalitat ha elaborado el plan con los ayuntamientos, cuyas obras se inician en el día de hoy y tienen un plazo previsto de ejecución de ocho meses, con el objetivo de restaurar el paisaje, recuperar la biodiversidad, consolidar los suelos y proteger los recursos hídricos. De los 2,7 millones de euros de inversión, se reserva una partida para otras actuaciones en la zona que vayan detectando los ayuntamientos.

Así, el 'president' ha señalado que la prioridad de este plan es restaurar la funcionalidad del territorio, recuperar la seguridad y sentar las bases de una mayor resiliencia frente a futuros incendios, al tiempo que ha manifestado que "se trata de un plan abierto que se irá completando con las aportaciones de todos los ayuntamientos afectados, que son la administración más próxima a los vecinos y los que mejor conocen el terreno".

Pérez Llorca ha destacado la importancia de "seguir en esta fase de reconstrucción con la coordinación entre administraciones que se ha demostrado durante la emergencia" y ha agradecido "la labor de todos los efectivos que han trabajado en la extinción del que ha sido el incendio más complicado que ha tenido la Comunitat Valenciana en los últimos años, evitando un mal mayor en más de 30.000 hectáreas de masa forestal".

FASES DE ACTUACIÓN

Las obras de emergencia de la primera fase permitirán la retirada de árboles y sedimentos cercanos a poblaciones y las vías y garantizar el acceso seguro a las zonas quemadas, además de facilitar las labores de cara a la segunda fase, centrada en el control de la erosión, regulación hidrológica y recuperación de la vegetación.

En concreto, entre las actuaciones que se llevarán cabo en la primera fase, destacan la apertura de 3 nuevos viales forestales -2,835 kilómetros-, la apertura y ensanche de un vial adicional -0,887 km, el ensanche de la plataforma de 5 pistas ya existentes (12,886 km-, la restauración y mejora del firme en 81,01 km de caminos y pistas y la eliminación de arbolado caído o en riesgo de caída en 44,05 km de la red viaria.

Al respecto, Pérez Llorca ha señalado que estas obras permitirán mejorar la accesibilidad a las zonas forestales afectadas por el incendio, facilitando las labores de restauración ambiental y las futuras tareas de prevención y gestión forestal. Además, contribuirán a reforzar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias y a reducir los riesgos asociados a episodios de lluvias intensas posteriores al incendio.

De forma paralela, la Generalitat trabaja en una segunda fase que abordará otras intervenciones para facilitar la regeneración natural del monte. El objetivo es recuperar las masas forestales con especies más resilientes y aprovechar especies autóctonas como el alcornoque. En este sentido, Pérez Llorca ha explicado que le han planteado cambiar en algunas zonas el tipo de arbolado "que sirva para mejorar en el tema de la prevención".