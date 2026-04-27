El Consell promete que las ayudas a familias de víctimas mortales dana se concederán de forma "inmediata" y sin retrasos

Archivo - La Presidenta Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa María Álvarez, durante una manifestación convocada por Accord Social Valencià, a 11 de noviembre de 2025, en Valencia (España) - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de la Generalitat para la Recuperación tras la dana, Raúl Mérida, ha garantizado que las indemnizaciones a los familiares de víctimas mortales de la riada comenzarán a resolverse a partir del 25 de mayo "con carácter inmediato" y ha prometido que desde la Administración autonómica estarán pendientes de que no haya "un solo retraso en ninguna": "Los plazos se van a acortar".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes antes de comparecer en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de Les Corts, después de que las asociaciones de víctimas de la dana hayan criticado las "excusas" de la Generalitat por los retrasos en el pago de las indemnizaciones a las familias de los fallecidos.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció el pasado febrero la aprobación de una ayuda directa de 80.000 euros destinada a los familiares de las víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, una catástrofe que arrasó parte de la provincia de Valencia y que se llevó la vida de 230 personas.

Preguntado por si hay alguna solución para que estas indemnizaciones lleguen antes a los afectados, Raúl Mérida ha indicado que, desde la Generalitat, cuando salió la subvención, establecieron un plazo de tres meses para que las familias de las víctimas las pidieran "porque, efectivamente, era necesario que el mayor número posible de personas pudieran acceder a las mismas".

"Necesitaban un tiempo, máxime cuando son personas que han sufrido un 'shock' importante como puede ser la pérdida de un familiar", ha señalado el comisionado, que ha precisado que el 25 de mayo acabará el plazo para solicitar las ayudas. "Y ya tenemos muy avanzada la resolución", ha avanzado.

LOS PLAZOS SE VAN A ACORTAR

En este sentido, Mérida ha asegurado que no se han resuelto antes "porque tenemos que acreditar que no hay ninguna persona que las pueda solicitar antes de darla y que no esté incluida en ese listado". Ahora bien, ha garantizado que a partir del 25 de mayo "empezarán a resolverse con carácter inmediato". "Desde la Generalitat vamos a estar en todo momento pendientes de que no haya un solo retraso en ninguna", ha prometido.

De hecho, ha sostenido que los plazos "se van a acortar" y ha argumentado que no pueden "adelantarlos antes de esa fecha del 25 de mayo por cuestión de la propia ayuda y la idiosincrasia y la normativa que regula la misma". "Pero sí podemos decir que los meses siguientes van a empezar a recibirse el pago. La resolución va a ser inmediata", ha avanzado.

Mérida ha afirmado que para el Consell estas indemnizaciones son algo "prioritario" porque resulta "fundamental" estar "al lado" de las víctimas de la dana. "Y desde el primer momento creo que lo hemos demostrado", ha añadido.