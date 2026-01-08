El Consell quiere conocer la "letra pequeña" del acuerdo anunciado por Junqueras y pide criterios "comunes para todos"

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, en imagen de archivo - GVA

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha garantizado que el Consell estará "muy pendiente de la letra pequeña" del acuerdo con el Gobierno sobre financiación que ha anunciado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "del que a estas horas solo conocemos unos pocos datos" ofrecidos por el dirigente catalán.

"Queremos conocer qué es lo que de verdad se ha pactado en esa reunión, los criterios deben ser transparentes y comunes para todos, con igualdad y solidaridad", ha sostenido en un comunicado.

Así lo ha manifestado después de que Junqueras haya anunciado tras su encuentro con Sánchez que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de España en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad, con un incremento de su capacidad presupuestaria de un 12%, y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Rovira ha criticado la reunión mantenida este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y ha defendido que la financiación autonómica "no puede abordarse como moneda de cambio política para mantener" al líder del Ejecutivo central en la Moncloa ni para que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, "tenga presupuestos".

También ha recalcado que las negociaciones sobre financiación "deben ser siempre multilaterales y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es el órgano designado para ello", y ha considerado que "no es compatible hablar de multilateralidad mientras se cierran acuerdos singulares rompiendo la solidaridad interterritorial".

"LAS NEGOCIACIONES EMPIEZAN MAL"

Según ha sostenido, "las negociaciones empiezan mal si se habla solo con una comunidad autónoma". Y se ha mostrado "a la espera de que el Gobierno nos convoque a todas las comunidades autónomas en el CPFF para explicarnos el modelo de financiación".

Dicho esto, el titular de Economía, Hacienda y Administración Pública ha lamentado que los valencianos "siempre hemos salido perjudicados de la singularidad catalana" y ha señalado que el Gobierno valenciano "cree en la unidad de España y, por tanto, no aceptamos la ruptura de la caja única que pretende Cataluña".

Rovira ha reclamado que la Comunitat "debe dejar de ser de una vez la comunidad peor financiada de toda España junto con Murcia" y ha prometido que el Consell "sigue exigiendo que transitoriamente se apruebe un fondo de nivelación hasta que se implante y se ponga sobre la mesa nuevo modelo de financiación autonómica".