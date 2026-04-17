El Consell recalca que no sube las retribuciones de los docentes "por imposibilidad, no por capricho"

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en rueda de prensa tras el pleno del Consell - EUROPA PRESS

ALICANTE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado este viernes que "no es un capricho no querer hacer subidas de sueldo adicionales" a los docentes de la Comunitat Valenciana, así como que la Generalitat "respeta" las reclamaciones de los sindicatos educativos después de que algunos de ellos hayan anunciado que preparan una huelga indefinida para mayo.

"No es un capricho no querer hacer subidas de sueldo adicionales a las que ya han tenido, como el resto de empleados públicos, sino una imposibilidad", ha justificado.

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa tras el pleno del gobierno valenciano, un día después de que la Conselleria de Educación trasladara en Mesa Sectorial que "a día de hoy" no puede realizar una propuesta salarial porque se ha producido un exceso de gasto en la actual ley de presupuestos. Esta respuesta fue criticada por los sindicatos, que consideran que hay "un engaño" y "falta de respeto", y algunos de ellos advirtieron que les "aboca" a convocar huelga indefinida en mayo.

Tras manifestar el "respeto absoluto" del Consell a todos los profesores de la educación pública y concertada y reconocer la "libertad" de los sindicatos para pedir subidas salariales, Barrachina ha explicado que las arcas de la administración autonómica están "al límite, en el techo de gasto, en materia salarial en educación".

Por otro lado, el también conseller de Agricultura ha aprovechado para destacar medidas educativas impulsadas por el Consell como que "hay 8.200 docentes más, educación gratuita de 0 a 3 años y 600.00 padres que han elegido la lengua" en la que quieren que sean educados sus hijos.