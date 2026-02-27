El Consell rechaza valorar la declaración de la jefa de prensa de Mazón: "Nosotros no comentamos autos judiciales"

Archivo - Miguel Barrachina, portavoz del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha rechazado valorar la declaración judicial de este viernes, en calidad de testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, de la que fuera jefa de prensa del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, Maite Gómez, quien ha afirmado que informaron la tarde de la tragedia de los pasos que había estado dando Mazón "por lógica" y no por lo que sabían.

"Nosotros no comentamos autos judiciales. Si comentásemos autos judiciales, nos convertiríamos en el Partido Socialista, en Compromís o en Podemos", se ha limitado a decir Barrachina (PP), en rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntado por cómo valora que Maite Gómez haya trasladado a la jueza que la información que trasladó la Generalitat en la tarde de la dana no estaba basada en lo que sabían.

En concreto, la testigo ha manifestado, al ser cuestionada por las diferentes versiones que se ofrecieron desde la Generalitat respecto al paradero de Mazón la tarde de la dana: "Cuando informamos en los días posteriores sobre las horas en las que Mazón estuvo en el Palau lo hicimos con las horas que nos parecieron lógicas, no sobre lo que sabíamos".

El portavoz del Consell no ha querido hablar sobre esta declaración y ha cargado contra el PSOE o Compromís por valorar otros procesos judiciales. Ha criticado al ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), por decir que la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de ordenar juicio oral a la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra (Compromís) supone "un ensañamiento y una persecución por parte de los jueces", cuando ha asegurado que hay "33 indicios de encubrimiento" de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, que se dirime en esta causa judicial.

Además, ha reprochado al Gobierno y a sus ministros que hayan "cuestionado" otras actuaciones judiciales como la del Tribunal Supremo sobre "la condena al fiscal general 'sanchista'", en alusión al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y la sentencia que le condenó por el delito de revelación de secretos.

Por último, el también conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca ha reiterado que, como portavoz del Consell, no va a "entrar a valorar autos judiciales".