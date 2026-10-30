El Consell reclama al Gobierno 1.417 millones de euros para compensar el gasto de atención sanitaria a desplazados

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VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha autorizado a la Conselleria de Sanidad a reclamar al Gobierno de España 1.417,60 millones de euros para compensar los fondos dejados de percibir por la falta de desarrollo y aplicación efectiva del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) previsto en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, se solicita la revisión y modificación del actual sistema de financiación del Fondo de Cohesión Sanitaria y del FOGA, con el fin de garantizar una compensación adecuada de los costes reales soportados por las comunidades autónomas que prestan asistencia sanitaria a pacientes desplazados nacionales y extranjeros, según ha informado el Consell.

El Gobierno valenciano ha expuesto que la Comunitat mantiene desde hace años "una reivindicación histórica ante el Estado por la insuficiente compensación de los gastos sanitarios derivados de la atención prestada a pacientes desplazados de otras comunidades autónomas (FOGA) y a ciudadanos extranjeros (Fondo de Cohesión), situación que genera un importante impacto económico para el sistema sanitario valenciano".

En concreto, la compensación por la atención sanitaria especializada prestada a pacientes desplazados de otras comunidades autónomas dejada de percibir desde julio de 2012 a diciembre de 2025 asciende a 976,4 millones de euros.

A esta cantidad se suma la compensación por la atención sanitaria primaria a pacientes desplazados nacionales desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 hasta diciembre de 2013, que asciende a 23,1 millones de euros.

FONDO DE COHESIÓN SANITARIA

En cuanto a los importes reclamados a través del Fondo de Cohesión Sanitaria por la asistencia prestada a desplazados extranjeros, asciende a un total de 125,1 millones de euros correspondientes a la liquidación sobre la facturación generada en la Comunitat Valenciana por la asistencia sanitaria prestada al colectivo de extranjeros.

A través de este mismo Fondo de Cohesión, también se reclaman 50,3 millones de euros correspondientes a 8,2 millones de euros de las liquidaciones de los años 2013 a 2023, 11,2 millones de euros de la liquidación del año 2024, 11,5 millones de euros de la liquidación de 2025 y 19,4 millones de euros de la liquidación de 2026.

PENDIENTE DE COBRO Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA

Por otro lado, la cantidad pendiente de cobro por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la asistencia sanitaria prestada a pacientes extranjeros residentes asciende a 155,8 millones de euros.

Por último, se solicita la revisión y modificación del actual sistema de financiación, que ha supuesto una minoración del 20% del Fondo de Cohesión y del 40% del Fondo de Garantía Asistencial. Estas minoraciones han supuesto para la Comunitat Valenciana unos importes no compensados de 7,2 millones de euros y 79,7 millones de euros, respectivamente. En conjunto, ambas minoraciones ascienden a 86,9 millones de euros.