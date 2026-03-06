El Consell reitera su "absoluto respeto" a la justicia ante la confirmación de que no declare Sánchez por la dana

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las unidades del Ejército que colaboran en la ayuda y reconstrucción de la DANA, en Bétera, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha reiterado este viernes el "absoluto respeto" a la justicia del gobierno valenciano ante la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de confirmar la decisión de la magistrada que investiga la gestión de la dana de denegar la declaración testifical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Sobre los temas judiciales, absoluto respeto, nosotros no comentamos autos judiciales y creemos en la independencia del poder judicial", se ha limitado a decir al ser preguntado al respecto en su comparecencia tras la reunión semanal del Consell.

Y ha lanzado: "Utilizar las reuniones del Consell para presionar al poder judicial nos convertiría en el Partido Socialista y en Podemos, que relatan en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros las acciones que libre e independientemente los jueces toman".

La resolución de la sección segunda de la Audiencia ha sido notificada este viernes a las partes del procedimiento sobre la gestión de la dana, que provocó 230 fallecidos, en el que hay dos investigados: la exconsellera de Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El tribunal ha desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce la organización Hazte Oír. Argumenta que las razones alegadas por los recurrentes "no parecen suficientes para acordar una diligencia con claros tintes prospectivos" y no aprecia "la utilidad" de la misma.

"Ni se justifica el rendimiento probatorio que se pretende obtener más allá de meras conjeturas acerca de la conversación que pudo mantener el presidente del Gobierno con el entonces presidente de la Generalitat [Carlos Mazón] horas después de haberse producido los hechos", concluye la Audiencia.