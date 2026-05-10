El Consell reivindica que el Plan Edificant registró en 2025 el "mayor índice de ejecución" desde su puesta en marcha

Archivo - Imagen de archivo de una obra incluida en el Plan Edificant - GVA - Archivo

VALÈNCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha destacado que durante 2025 el Plan Edificant registró el mayor índice de ejecución desde su puesta en marcha, con cerca de un 90 por ciento del total presupuestado en el ejercicio hasta alcanzar un total de 160 millones de euros.

La tendencia, según ha resaltado la Administración autonómica en un comunicado, "continúa en 2026, con la previsión incluso de aumentar la ejecución al alcanzar el 95% de los 180 millones de euros presupuestados".

En concreto, desde la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades han indicado que se realizarán actuaciones en cerca de 90 centros educativos de la Comunitat, cifra que "contrasta con las actuaciones realizadas en la anterior etapa legislativa, donde las ejecuciones del Plan Edificant apenas superaban el 23% de lo presupuestado".

Paralelamente a esta inversión, la Conselleria ha apuntado que ha aprobado desde el inicio de la actual legislatura "un incremento de más de 160 millones de euros a los ayuntamientos que disponían de delegación de competencias en la construcción de centros educativos dentro de este mismo plan para posibilitar la finalización de las obras, debido al aumento de costes".

Con esta medida, desde la Administración autonómica han defendido que se ha "paliado, entre otros, el efecto de la subida de precios, la hiperinflación, el aumento de costes de producción o el impacto de la dana y se ha ayudado a los ayuntamientos a avanzar y finalizar los proyectos de construcción de centros educativos".

Ese incremento de costes también ha obedecido a las nuevas normativas vigentes, como la inclusión obligatoria de placas fotovoltaicas y medidas de confort térmico, según la Instrucción 6/2023, que ha elevado el coste de cada actuación, han añadido.

INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS

Estos datos de ejecución del Plan Edificant, según el Gobierno valenciano, se deben también a que la Conselleria consiguió "desbloquear" más de 300 millones de euros que, sostienen, "permanecían paralizados por intervenciones atrasadas entre los años 2018 y 2023 y algunas delegaciones realizadas por el anterior gobierno valenciano ya en funciones".

Para evitar este tipo de situaciones, la Generalitat tiene la potestad, según el Decreto 05/2017, de revocar la delegación de competencias si, tras un año desde la resolución, el ayuntamiento no hubiera iniciado la licitación, adjudicación y orden de ejecución para la realización de las competencias delegadas.

También en 2023, la Conselleria detectó un total de 12 resoluciones firmadas de delegación de competencias que resultaban "lesivas para los intereses de la Generalitat". Es por ello que la Conselleria ofreció a los municipios afectados la renuncia voluntaria a la delegación para que la administración autonómica asumiera las obras directamente.

DELEGACIONES DE COMPETENCIAS

Por otro lado, se detectaron alrededor de 600 delegaciones de competencias otorgadas "sin parámetros objetivos" de prioridad, como las delegaciones de competencias a ayuntamientos que no disponían en titularidad del suelo donde iba a ser proyectado el centro educativo.

También se identificaron centros que habían sido proyectados para dos líneas educativas, "cuando el informe de necesidad únicamente había recogido la utilidad de construir una". Para "subsanar esta problemática", el actual Consell adoptó la medida de no delegar competencias a consistorios que no dispongan del suelo necesario ni un proyecto técnico "mínimamente viable" para llevar a cabo la proyección del centro.

Además, la Administración autonómica ha resaltado que pondrá en manos de los ayuntamientos los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial, "cuyo mantenimiento y gestión ya les correspondía", y será la Conselleria la encargada de hacer lo propio en las obras de Secundaria y FP para "asegurar un control más estricto del proyecto y la ejecución".