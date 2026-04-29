El Consell reorganiza el flujo de residuos para garantizar la gestión de las 400 tonedadas diarias de Onda (Castellón)

Reunión con respresentantes de los consorcios - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 29 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha organizado con los distintos consorcios un plan para reorganizar el flujo de residuos y mantener la continuidad del servicio a 46 municipios de la provincia de Castellón, tras el incendio registrado el pasado domingo en la planta de Reciplasa de Onda.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, han mantenido una reunión con representantes de los diferentes consorcios con el objetivo de coordinar las medidas extraordinarias necesarias y reorganizar el tratamiento de los residuos.

Esta reorganización ante una situación "de emergencia" ha permitido recalcular los flujos de tratamiento y redistribuir las cargas de trabajo entre distintas plantas. De este modo, se sigue prestando el servicio que ofrecía la planta de Onda, que, hasta el siniestro, recibía entre 400 y 450 toneladas diarias de residuos, lo que representa unas 150.000 anuales.

Durante estos días, todas las instalaciones de la Comunitat Valenciana están recibiendo residuos en mayor o menor medida mientras se sigue trabajando la fórmula para la redistribución más allá del mes del mes de mayo.

Martínez Mus ha señalado que, gracias a la coordinación entre la Generalitat, Reciplasa y los consorcios, "el servicio ha estado garantizado desde el primer momento, de manera que los ciudadanos pueden seguir depositando sus residuos en los contenedores habituales, que son recogidos con normalidad y reciben el tratamiento adecuado".

El vicepresidente ha destacado que el primer plan de contingencia está funcionando y que, a pesar del incendio, "la recogida de residuos se está realizando con normalidad y su tratamiento se ha derivado a plantas cercanas", lo que ha permitido mantener el servicio sin interrupciones.

Asimismo, Martínez Mus ha agradecido "la colaboración y solidaridad del resto de instalaciones, que están ofreciendo su capacidad disponible para asumir este volumen adicional", y ha remarcado que durante los próximos días se seguirá trabajando con los consorcios y, en especial, con Reciplasa para garantizar que se mantiene una correcta gestión de los residuos pese al suceso.