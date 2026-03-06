El Consell replica a la ministra de Vivienda que ya está "reforzando" los mecanismos de control sobre VPP

Archivo - Miguel Barrachina, portavoz del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha replicado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ya está "reforzando" los mecanismos de control sobre las viviendas de protección pública (VPP) a raíz de la polémica iniciada hace unas semanas por las adjudicaciones de pisos del residencial Les Naus de Playa de San Juan (Alicante) a cargos del PP en el Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos.

"Estamos reforzando los mecanismos de control que no existían en la etapa socialista. Ahora no valdrá con el visado por parte de única persona, se dará transparencia al listado de adquirientes y se valorará el arraigo en el proceso de concesiones", ha asegurado en su comparecencia tras la reunión semanal del gobierno valenciano.

Barrachina (PP) ha contestado así a las declaraciones que hizo la ministra socialista este pasado jueves en su visita a Les Naus, donde exigió a la Generalitat la "vuelta a los controles" y a la "normativa garantista de transparencia" que había en el anterior gobierno del Botànic con las VPP, con el fin de que no se vuelvan a producir casos como el de esta promoción en la que un juzgado investiga presuntas irregularidades.

Cuestionado por las palabras de Rodríguez, ha criticado que "desde que tenemos un Gobierno con una ministra así, el precio de la vivienda se ha disparado y la oferta se ha reducido en cientos de miles por temor tanto a la okupacion como a la limitación a los propietarios". "Nosotros, todo lo contrario", ha subrayado, y ha reiterado que llevan más de 4.000 viviendas públicas en marcha "frente a cero" del Botànic.

"Los socialista hicieron dos cosas en vivienda: perseguir a la iniciativa privada y no activar la iniciativa pública por desidia. Nosotros hacemos las dos, todo con la mayor garantía", ha insistido.

Al portavoz del Consell también se le ha preguntado cómo va la investigación de la Generalitat sobre la polémica de las VPP de Alicante, y también por la vivienda adjudicada en la pedanía de La Torre de València a quien fuera exdirector del Institut Valencià Cartogràfic durante el Botànic, Xavier Navarro, que investiga Fiscalía a raíz de una denuncia de la Agència Valenciana Antifrau.

Barrachina ha asegurado que la VPP de Navarro fue "firmada por Rebeca Torró", actual secretaria de Organización del PSOE y entonces directora general de Vivienda de la Generalitat, aunque ha remarcado que desconoce "cuál es la situación".

En general, ha asegurado que "felizmente se está remitiendo a Fiscalía todo lo que va apareciendo" sobre posibles irregularidades en las VPP, con lo que confían en que el ministerio público "actuará con toda la rapidez y con la máxima contundencia para que ante cualquier duda se pueda tener mayor rigor, inmediatez y transparencia máxima".