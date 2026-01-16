El Consell reprocha la "falta de respeto" del presidente de Aena y resalta el crecimiento del aeropuerto de Castellón

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, presenta el stand de Fitur - GVA

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha criticado la "falta de respeto institucional" del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, por sus palabras sobre el modelo del aeropuerto de Castellón, al tiempo que ha defendido su gestión y el crecimiento del tráfico de pasajeros que recibe la infraestructura.

De esta manera ha contestado a Lucena, quien este jueves calificó de "penoso" el modelo del aeropuerto de Castellón durante su participación en el Foro Nueva Economía.

Cano, en declaraciones a los medios tras presentar el stand con el que la Comunitat Valenciana participará en Fitur, ha subrayado que la gestión de la Generalitat en el aeropuerto de Castellón está "más que contrastada" con su crecimiento en número de rutas y viajeros.

La consellera ha puesto en valor que el número de pasajeros ha crecido en un 16%, "muy por encima del crecimiento de toda la red de aeropuertos de España".

La titular de Turismo ha asegurado que el Consell está dedicando "todo su esfuerzo para que el posicionamiento del aeropuerto de Castellón sea, dentro de los aeropuertos regionales, si no el primero, entre los primeros".

En definitiva, Marian Cano ha lamentado que "no tiene sentido calificar de una manera tan despectiva a un aeropuerto que está demostrando que la gestión que se está haciendo es una gestión más que óptima".

Además, ha reivindicado las ampliaciones de los aeropuertos de Alicante-Elche y de Valencia, que "son inversiones que llegan tarde". "Seguimos esperando desde hace años. Nos hemos quedado 50.000 pasajeros de llegar a los 20 millones en el aeropuerto de Alicante-Elche", ha expuesto, antes de destacar que en el caso del Aeropuerto de Málaga la segunda pista "se comprometió cuando estaban en 12 millones de pasajeros". "Es imprescindible para que podamos recibir a los turistas en las condiciones que merece esta comunidad", ha zanjado.