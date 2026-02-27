El Consell "respeta" la opinión de Boluda pero insiste en que la financiación "no debió ser pactada en clandestinidad"

Archivo - El l portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha subrayado este viernes el "respeto" del gobierno valenciano a las declaraciones del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, sobre la propuesta del Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica. No obstante, ha insistido en el rechazo del Ejecutivo valenciano a apoyar una iniciativa que "no debió ser pactada en la clandestinidad por parte de Pedro Sánchez con el condenado con quien lo pactó".

"Tenemos todo el respeto a todas las opiniones de todos los empresarios de la Comunitat Valenciana y de todos los trabajadores", ha afirmado, a preguntas de los medios en la rueda posterior al pleno del Consell, después de que este jueves Boluda manifestase que su "impresión personal" sobre la propuesta del Gobierno es que "lo que va delante, va delante" y "hay veces que hay que decir que sí".

Al respecto, Barrachina ha reiterado su "respeto por la opinión de cualquier empresario, en este caso del señor Vicente Boluda", y ha expresado su "admiración por todos los trabajadores y empresarios de la Comunidad Valenciana". Además, ha condenado las declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que calificó de "ser despreciable" al presidente de Mercadona, Juan Roig, "uno de los grandes emprendedores y empresarios de la Comunitat Valenciana".

"Dicho lo cual, el sistema de financiación autonómico es un sistema nacional, es decir, no debió ser pactado en la clandestinidad por parte de Pedro Sánchez con el condenado con quien lo pactó", ha reprochado Barrachina.

Además, ha señalado que "fruto de aquel acuerdo ha sido el rechazo prácticamente unánime, donde de las 17 comunidades autónomas solo una, la beneficiada, acepta ese sistema".

Barrachina ha concluido que "no debe existir un mercadeo bilateral con cada una de las comunidades autónomas, sino un acuerdo nacional en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)".