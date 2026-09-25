El Consell sostiene que no ha recibido "ninguna comunicación oficial" del Gobierno sobre la acogida de menores de Ceuta

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante una rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado que el Gobierno valenciano no ha recibido "ninguna comunicación oficial" por parte del Gobierno de España sobre la acogida de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta y ha calificado de "absolutamente desconcertante" que desde el Ministerio de Infancia "piensen que la Comunitat Valenciana tiene puestos vacantes" cuando los centros de acogida están "al 180 por ciento" de su capacidad.

"No hay posibilidad. No es querer, es poder", ha expresado, en rueda de prensa posterior al pleno del Consell, un día después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, considerara que la Comunitat Valenciana "por supuesto" es un "destino oportuno" en función de la capacidad de acogida en los centros de menores, que quedó "acreditada en el Real Decreto que se aprobó en junio" y que revela que la gestión "está muy lejos de tener una sobreocupación".

Sin embargo, Barrachina ha insistido en sostener que el Consell no ha tenido "ninguna comunicación oficial" por parte del Gobierno, "más allá del absoluto desconcierto que supone que no sepan cuál es el número de menores que tenemos en nuestras instalaciones".

En este contexto, el portavoz del Ejecutivo valenciano ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a su juicio ha demostrado "ya estar solo", después de que "el ministro marroquí de Exteriores dijera que no regresan los menores y el resto de invasores porque Pedro Sánchez no quiere".

También ha hecho hincapié en que el Parlamento Europeo aprobó "tres cosas básicamente: esto es soberanía nacional y lo que se ha producido es una invasión programada; no pueden venir a la Península, tienen que regresar; y esto es producto del efecto llamada de las políticas migratorias de Pedro Sánchez".

"El Parlamento Europeo, todas las comunidades españolas y la inmensa mayoría de los españoles quiere que los que invadieron España salgan por el mismo lugar" por el que entraron, es decir, Marruecos, ha expresado.

Por ello, ha asegurado que ahora "tan solo queda el Gobierno de Pedro Sánchez", al que ha preguntado "qué y a quién le debe tantas cosas para mantener la situación de invasión que impide la vida normal de los españoles que habitan la ciudad de Ceuta".