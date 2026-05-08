El Consell tilda de "infundio" la denuncia del PSPV sobre regularización y garantiza que cumple sus obligaciones legales

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante una rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA

CASTELLÓ 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha calificado de "infundio" y de "ocurrencia" la denuncia del PSPV de que la Generalitat ha ordenado no emitir certificados sanitarios para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes y ha garantizado que el Gobierno valenciano está "lealmente cumpliendo" con sus obligaciones legales y "colaborando absolutamente" en esta operación.

Durante la sesión de control de este jueves en Les Corts, el síndic socialista, José Muñoz, mostró una captura de una circular interna dirigida a centros de salud firmada por el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, con indicaciones sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

"Esto es una orden que le dice a los trabajadores de los centros de salud que si van personas migrantes que quieren regularizar su situación y les piden documentos públicos como es el alta en el SIP o el registro, lo que dicen aquí es que los trabajadores no lo emitan porque no son válidos en derecho", expuso. Sin embargo, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, negó esta orden y rechazó "perder tiempo en la mentira": "No hay ninguna instrucción ni ninguna circular que diga eso. Llévelo a los tribunales si quiere".

En esta misma línea, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, precisó que el documento desvelado por el PSPV se trataba de un "borrador" en el que "se estaba trabajando y puliendo" ante las "dudas" surgidas por este proceso. Además, informó de que el miércoles se remitió una circular sobre el derecho de los extranjeros a obtener información sanitaria, en el que se establece que les se facilitará "la información disponible en la historia clínica".

Preguntado por esta cuestión, Miguel Barrachina ha señalado que el debate en Les Corts fue "una ocurrencia" del síndic del PSPV, José Muñoz, y ha cargado contra el Gobierno de España por la gestión del proceso de regularización de migrantes "realizado por Pedro Sánchez", que ha calificado de "caótico" y de "catastrófico".

"ENORME EFECTO LLAMADA"

"Se barajaba una cifra de medio millón que la Policía, la competente en materia de extranjería, elevaba a un 1.350.000 potencialmente regularizables", ha señalado el portavoz del Consell, que ha advertido del "enorme efecto llamada que esto está causando", lo que provocaría unas "tensiones gigantes sobre las prestaciones sanitarias, sociales, educativas y también en la vivienda".

Todo ello, ha denunciado, "a cambio de cero aportaciones por parte del Estado, que es quien tomó unilateralmente esta decisión". Frente a ello, ha defendido que la Generalitat está "colaborando absolutamente" en el proceso de regularización. "Por tanto, lo de ayer fue un infundio", ha afirmado en alusión a la denuncia del PSPV.

En este sentido, como ya recalcó este jueves el conseller de Sanidad, el portavoz del Consell ha asegurado que "solo existe una instrucción" referida a la regularización de migrantes, que es la circular firmada por el director general de Primaria y remitida el miércoles a los departamentos de salud, en la que se indican una serie de actuaciones a realizar, entre ellas que desde los centros de Atención Primaria "se facilitará a los solicitantes la información disponible en la historia clínica".

En caso de que "necesiten ampliar dicha información", se añade, "siempre y cuando en los centros de Atención Primaria no se disponga de la misma, se remitirá a los usuarios a los SAIP de sus departamentos para la solicitud".

"Con lo cual, lo que ayer hubo es un comentario absolutamente desafortunado porque nosotros, a pesar de que --la regularización-- haya sido una imposición unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez, estamos lealmente cumpliendo con nuestras obligaciones legales", ha zanjado Miguel Barrachina.