El Consell valida una subida de presupuesto para la reconstrucción del CEIP Orba de Alfafar

VALENCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell ha aprobado este lunes el incremento del importe de las actuaciones del suministro de instalaciones educativas de carácter provisional en el CEIP Orba de Alfafar (Valencia), afectado por la dana del 29 de octubre.

Estas intervenciones incluyen trabajos de montaje, desmontaje y resto de prestaciones accesorias y son necesarias para poder desarrollar la actividad docente, ha informado la Generalitat en un comunicado

Inicialmente, para afrontar estas actuaciones la Generalitat aprobó un presupuesto de 149.855,04 euros. No obstante, se ha requerido realizar un incremento de 50.351,73 euros a favor de la empresa adjudicataria de este contrato.