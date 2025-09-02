El Consell ve la condonación de deuda "inaceptable por el fondo y la forma": "No beneficia en nada a los valencianos"

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha sostenido que la propuesta de condonación parcial de deuda autonómica aprobada por el Gobierno es "inaceptable por el fondo y por la forma", al tiempo que ha sostenido que "no beneficia en nada a los valencianos, ya que no permite aumentar el gasto en servicios fundamentales ni el regreso de la Generalitat a los mercados".

Así se ha manifestado este martes la consellera, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. La Comunitat Valenciana, con 11.200 millones, es la región con mayor quita por habitante, con 2.284 euros.

Al respecto, Merino ha denunciado que "solo allana el camino de (Pedro) Sánchez para aferrarse a la Moncloa" y ha exigido que cualquier solución al endeudamiento autonómico esté "necesariamente vinculada" a la reforma del sistema de financiación autonómica.

Asimismo, Merino ha manifestado que la propuesta es "inaceptable por pragmatismo y sensatez", ya que "no tiene en cuenta que el 80% del total de la deuda de la Generalitat se debe a la infrafinanciación". Además, también ha mostrado su rechazo por "dignidad, ya que nace de un acuerdo político bilateral únicamente con ERC y debería haber sido fruto del consenso y del respeto al marco multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)".

"La condonación pactada entre Sánchez y los separatistas es una burla a los valencianos, un intento de Sánchez para blanquear los pactos con los separatistas catalanes. Por eso no podemos aceptar las migajas de ese pacto solo por reducir unas décimas nuestro déficit. Es una cuestión de dignidad. Ya está bien de reírse de los valencianos", ha aseverado.

Además, la titular de Hacienda ha expresado que la condonación anunciada "no generaría recursos adicionales" para destinar a Sanidad, Educación o Servicios Sociales. En este sentido, ha mencionado que, según destaca la AIReF, el ahorro en intereses implica una reducción del déficit, pero no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas porque ese ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto.

"Es una propuesta que no sirve a los intereses de la ciudadanía. No podremos destinar ni un solo euro más a los servicios esenciales. Además, como contribuyentes, los valencianos y valencianas tendrán que asumir su parte proporcional de la deuda condonada a otras comunidades", ha criticado.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, a la Comunitat Valenciana se le condonarían 11.210 millones de euros, lo que representa "solo el 19,3 por ciento del total de su deuda y el 24,3% de la deuda atribuible a la infrafinanciación". "Ninguna comunidad de régimen común recibe menos en proporción a su endeudamiento", ha lamentado Merino.

Tras la aprobación del anteproyecto de ley en Consejo de Ministros, el texto iniciará su tramitación parlamentaria, ya que la medida requiere una ley orgánica. La consellera ha señalado que esto obliga al Gobierno de Sánchez a buscar una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados que "no tiene asegurada".