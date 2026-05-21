El conseller de Sanidad se querella en el TS contra Morant por acusarle de "lucrarse con la privatización de la sanidad"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

VALÈNCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, por acusarle en un acto de "lucrarse con la privatización de la sanidad pública", según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

Gómez anunció el pasado 2 de abril que preveía seguir adelante con la querella anunciada contra Morant tras no presentarse la dirigente socialista ni su representación legal a un acto de conciliación previo en el que le pedía que se retractara de esas afirmaciones, que realizó en un acto en febrero.

"En la Comunitat Valenciana, mientras se recorta en sanidad se está duplicando la inversión en la sanidad privada", dijo Morant, quien añadía que el conseller de Sanidad "se está lucrando con la privatización de la sanidad, aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud".

Gómez sostenía que Morant actuó como "dirigente política de primer nivel y plenamente consciente del alcance de sus palabras" cuando realizó estas manifestaciones públicas en la sede de la Delegación de Gobierno, que fueron recogidas "por numerosos medios de comunicación de alcance autonómico y nacional".

Asimismo, alegaba que también colgó estas declaraciones en un vídeo en su cuenta de X --antes Twitter-- @DianaMorantR, en la que se define como Ministra de @CienciaGob.

Para la defensa del conseller --que pedía una indemnización fijada provisionalmente en 30.000 euros por daños morales e institucionales--, esas manifestaciones fueron realizadas "con clara vocación de difusión pública", reproducidas por numerosos medios de comunicación y alcanzaron una repercusión "masiva y sostenida".

En ese momento ya advirtió que la incomparecencia "injustificada" o la "ausencia de retractación" serían interpretadas como ratificación de las imputaciones y determinarían el ejercicio de acciones penales, que se han formalizado finalmente este miércoles con la querella presentada ante el TS, que es el órgano competente dada la condición de aforada de Morant como miembro del ejecutivo central.