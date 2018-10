El Consorcio defiende el préstamo del ICO en "condiciones de mercado" para la America's Cup ante la investigación de CE

Publicado 20/08/2018 17:22:25 CET

Ribó apela al Gobierno para dar soluciones "de una vez por todas" y espera que "el problema" con Europa se resuelva "de forma favorable"

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Valencia 2007 --ente formado por Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central-- ha defendido este lunes que "las supuestas ayudas públicas a través del préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO)" destinadas a la construcción de las infraestructuras necesarias para acoger un "gran acontecimiento declarado de interés general" como es la 32 America's Cup "se hicieron en condiciones de mercado".

Así lo reflejará en la respuesta que ya está preparando ante "la solicitud de información de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea", en el marco de una investigación a España que, según ha avanzado este lunes 'Valencia Plaza', busca determinar si el préstamo que el ICO concedió a este organismo con el aval del Ministerio de Hacienda para pagar las obras de America's Cup constituyen una ayuda de Estado ilegal. Las indagaciones habrían comenzado en 2017 tras una denuncia ante las autoridades de la competencia comunitarias por parte de competidores de la Marina de València en la comercialización de amarres.

Ante esta "solicitud de información", se está preparando una respuesta que, según han explicado fuentes del Consorcio 2007 a Europa Press, está coordinada desde la Administración General del Estado, concretamente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Además, el Consorcio ha querido dejar claro que "la explotación económica posterior del espacio se hace en régimen de competencia y en ningún caso se puede considerar que hayan ayudas de estado". De este modo, los precios de alquiler de amarres y de espacios para acontecimientos y empresas se calculan con "rigurosos informes financieros" y "en ningún caso son inferiores a los de otros espacios similares".

En todo caso, ha recordado que la Marina de València tiene un plan estratégico y financiero definido donde se apuesta "claramente" por la sostenibilidad económica de la entidad.

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado que el "requerimiento" de Bruselas "no es nuevo" y ya "hace meses" que lo conocen. Según ha explicado en declaraciones facilitadas a Europa Press, es "consecuencia de una denuncia que ha presentado un club náutico" que "pide, cómo es lógico, explicaciones, como se han pedido por otros temas como en la Ciudad de la Luz, un caso con cierto parecido". "Lo que se pide son explicaciones sobre si una vez acabada la America's Cup se ha continuado subvencionando", ha precisado.

Ribó ha comentado que "la situación del Consorcio es conocida. Tiene una deudas de unos 425-430 millones de euros, consecuencia --ha puntualizado-- de que el Estado no se ha hecho cargo del préstamo del ICO fundamentalmente, que es un préstamo del que en todos los grandes acontecimientos parecidos, en Barcelona, Sevilla o Zaragoza, se ha hecho cargo el Gobierno".

En su opinión, "si se solucionan estos problemas y estamos trabajando en esta dirección, el problema con la Unión Europea se podrá resolver de una manera razonable. Nosotros hemos aportado las informaciones que se han requerido por parte de la Unió Europea y esperamos que es pueda resolver de una forma favorable".

"Me parece importante que se haga esta investigación y que se den todas los explicaciones. Yo he estado hablando con el gerente del Consorcio y creo que estas explicaciones resultarán satisfactorias porque la Unión Europea no se ha planteado ninguna sanción, pero insisto: es un tema que necesita soluciones a nivel de Estado y es el que las tiene que afrontar de una vez por todas".

El primer edil ha aprovechado para destacar que "aquello está funcionando, cada vez mejor, el año pasado ya no tuvo resultados operativos negativos y tuvo un pequeño balance positivo. Los cosas están yendo cada vez mejor pero necesitamos que la evolución se dispare".