El Consorcio paga el 85,2% de indemnizaciones por daños en bienes y pérdida de beneficios por la dana hasta abril

Archivo - Estado actual de la localidad de Chiva afectada por la dana del 29 de octubre de 2024, a 24 de octubre de 2025 - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) había pagado, con datos de hasta el 27 de marzo, el 85,2 por ciento de solicitudes registradas por la dana de de octubre de 2024 por daños en bienes y pérdida de beneficios, lo que supone un total de 212.237 solicitudes por un importe acumulado de 4.378.657.847 euros.

Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno, fechada el pasado 7 de mayo, a una pregunta realizada por el PP en el Congreso el pasado 26 de marzo, consultada por Europa Press.

En concreto, el CCS ha recibido y registrado un total de 251.549 solicitudes de indemnización por la dana, de las que 352 se han recibido durante 2026. Del total de solicitudes, 239.999 (95,4% del total) se localizan en la provincia de Valencia.

Del total de 251.549 solicitudes, 4.647 son por pérdida de beneficios y 273 por daños personales. El resto (246.629) son por daños en bienes a causa de la dana que provocó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.

CASI 37.000 SOLICITUDES DENEGADAS

Tras la tramitación de las 251.276 solicitudes por daños en bienes y pérdida de beneficios, 36.903 se han denegado por duplicidad o por falta de cobertura, y se han pagado 212.237 (el 85,2%) por un importe acumulado de 4.378.657.847 euros.

Todos los expedientes de reclamación, una vez tramitados, son pagados, sin excepción, "de forma inmediata" por el CCS, subraya el Gobierno en la respuesta parlamentaria.

Según explica, los expedientes en tramitación no abonados pueden corresponder a diversas causas, como vehículos en los talleres seleccionados por los asegurados y pendientes de reparación, vehículos no localizados por los asegurados, documentación pendiente de remitir al CCS necesaria para la estimación de los daños, coberturas de pérdidas pecuniarias pendientes de cumplir las condiciones o hitos previstos en la póliza, entre otras.

Por municipios, encabezan el listado del número de solicitudes recibidas y gestionadas Paiporta, Catarroja, Algemesí, Aldaia, Alfafar, València, Benetússer, Massanassa, Sedaví y Picanya.

La gran mayoría de localidades con solicitudes realizadas al CCS por la dana --entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre de 2024-- son de la provincia de Valencia, aunque también aparecen Castelló de la Plana, Oropesa del Mar y Alcalà de Xivert; (Castellón); Letur (Albacete); Tarragona, El Catillar y Salou (Tarragona); Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà y Viladecans (Barcelona); Mazarrón (Murcia); Manacor (Baleares); Málaga, Benalmádena, Álora y Cártama (Málaga); Jérez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera(Cádiz), y Aljaraque (Huelva).

MÁS DE 5.000 RECLAMACIONES

Por otra parte, a 27 de marzo de 2026 se habían registrado en el CCS un total de 5.083 reclamaciones por la dana, de las que 4.972 ya se han resuelto y 508 están en tramitación, lo que representa una tasa de reclamaciones del 1,97% del total de los expedientes de daños registrados. El plazo medio de resolución de las reclamaciones es de 62 días.

Sin embargo, el Gobierno asegura que no se puede establecer un plazo medio de pago que refleje la realidad de la gestión operativa de los expedientes del CCS en la dana, ya que, según se han ido acreditando o constatando los daños por los asegurados, el organismo ha ido abonando pagos anticipados a cuenta de la indemnización total de cada expediente, con lo que pueden existir varios pagos por expediente. En otras ocasiones, añade, el pago queda condicionado al cumplimiento de determinados hitos previstos en la póliza de seguro que deben ser cumplidos por los asegurados.

Además, señala que no se dispone de datos del número de expedientes objeto de reclamación por disconformidad por municipios, al no ser un dato necesario a efectos de la resolución de la reclamación.

Desde el Gobierno indican que el CCS atiende los daños asegurados en función de las condiciones contratadas por los asegurados en sus pólizas, lo que determina el precio del seguro a través de la prima. El capital asegurado contratado en relación con los bienes totales expuestos a los distintos riesgos es lo que determina la indemnización del CCS, como queda regulado en el artículo 29 y siguientes de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro.

La indemnización del Consorcio de Seguros cubre, por tanto, el 100% de los daños asegurados según las condiciones de la póliza, "sin que el CCS disponga de información del porcentaje de cobertura asegurada por el ciudadano en la póliza respecto al daño total sufrido".