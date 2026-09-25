El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante investigará si se filtraron preguntas de exámenes de una oposición

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ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante investigará si hubo filtraciones de preguntas de exámenes de una oposición, en el marco de unos procesos de promoción interna para cubrir 74 puestos de mando celebrados el pasado abril, según fuentes de la Diputación consultadas este viernes por Europa Press.

Este cuerpo de seguridad, que depende de la institución provincial, ha adoptado esta decisión después de haber recibido formalmente quejas sobre este asunto, por lo que ha avanzado que va a iniciar "las comprobaciones necesarias para esclarecer si ha habido alguna irregularidad".

De esta forma, según han señalado las mismas fuentes, "se recopilará información y se realizarán las gestiones oportunas que permitan determinar si se produjo alguna actuación incompatible con los principios de igualdad, transparencia, imparcialidad y objetividad que deben regir los procesos de acceso al empleo público".

En este sentido, el Consorcio ha lanzado "un mensaje de tranquilidad a todos los aspirantes" y ha trasladado "el compromiso de estudiar este caso y subsanar cualquier irregularidad si finalmente la investigación así lo concluye".

PSPV: "LA SITUACIÓN ES SUFICIENTEMENTE GRAVE"

Desde los grupos de la oposición, el PSPV de la Diputación ha reclamado al equipo de gobierno que preside Toni Pérez, del PP, "que actúe de inmediato ante las presuntas filtraciones de preguntas en los procesos selectivos de promoción interna".

Precisamente, los socialistas han afirmado este viernes, a través de un comunicado, que "varios suboficiales del Consorcio han presentado por registro un escrito en el que solicitan formalmente la apertura de actuaciones previas o información reservada para esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse".

Al respecto, el diputado del PSPV Ismael Vidal ha señalado que "la situación es suficientemente grave como para que el gobierno de Toni Pérez deje de mirar hacia otro lado y abra una investigación seria y objetiva". "Ya no estamos hablando únicamente de dudas trasladadas públicamente", ha manifestado.

"Lo que estamos reclamando es algo tan básico como que se esclarezca qué ha ocurrido, que se preserven todas las evidencias y que se garantice que todos los trabajadores y trabajadoras del Consorcio han concurrido a las pruebas en igualdad de condiciones", ha añadido Vidal.

Y ha sentenciado: "Seguiremos preguntando y reclamando toda la información necesaria porque la Diputación no puede permitir que se extienda la sombra de la duda sobre sus procesos selectivos ni sobre los organismos que dependen de ella".