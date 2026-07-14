El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia refuerza su dispositivo ante el riesgo extremo de incendios forestales

Bomberos trabajando - CONSORCIO

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha activado su Procedimiento de Refuerzo por Situaciones Meteorológicas Adversas ante el incremento del riesgo de incendios forestales en la provincia, en un contexto marcado por las altas temperaturas y por el nivel de preemergencia decretado por la Generalitat Valenciana esta mañana.

La medida se activa inicialmente para hoy martes y mañana miércoles, aunque podrá mantenerse en días posteriores en función de la evolución meteorológica y del nivel de riesgo de incendios forestales, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El refuerzo incluye una dotación de bomberos extra por cada parque principal, la activación de brigadas forestales, más personal en la sala del Centro de Comunicaciones y Control, un incremento de efectivos en la escala de mando y en la unidad forestal, así como presencialidad de bomberos voluntarios en sus parques.

El presidente del Consorcio y diputado provincial de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha destacado que "el Consorcio activa este refuerzo para anticiparse a un episodio de especial complejidad y garantizar la mejor capacidad de respuesta ante cualquier emergencia". Mascarell ha subrayado que "en días como estos, la prevención y la rapidez de intervención son fundamentales, porque cualquier imprudencia puede derivar en un incendio de rápida propagación".

El responsable provincial ha insistido en que "la combinación de altas temperaturas, vegetación seca y riesgo extremo en determinadas zonas obliga a extremar todas las precauciones". Por eso, ha pedido a la ciudadanía "máxima prudencia y colaboración, especialmente en las zonas forestales y de interfaz urbano-forestal".

RECOMENDACIONES

Desde la entidad de la Diputació de València se recuerda la importancia de evitar cualquier conducta que pueda originar un incendio. Entre otras recomendaciones, se pide no encender fuego en zonas próximas a vegetación, no utilizar maquinaria o herramientas que puedan generar chispas, no lanzar pirotecnia, no arrojar colillas ni residuos al entorno natural y respetar en todo momento las prohibiciones y restricciones establecidas por las autoridades competentes.

El Consorcio también aconseja evitar actividades de riesgo en las horas centrales del día, mantenerse informado a través de los canales oficiales y llamar inmediatamente al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio.

Mascarell ha apelado a la responsabilidad colectiva y ha señalado que "los bomberos están preparados, pero la mejor emergencia es la que conseguimos evitar entre todos". "En episodios de altas temperaturas y riesgo forestal elevado, la colaboración ciudadana es decisiva para proteger nuestros montes, nuestros municipios y la seguridad de las personas", ha concluido.