El Consorcio de Seguros lleva pagadas el 79,2% de solicitudes por la dana por más de 2.310 millones de euros

Niega lentitud en los pagos por la dana: "Hacemos todo lo que podemos hacer"

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha efectuado un total de 169.635 pagos por la dana del 29 de octubre, por un importe acumulado de 2.310.364.253 euros, lo que supone el 79,2% de las 243.388 solicitudes de indemnización registradas, según la última actualización a primera hora de este lunes.

Así lo han trasladado el presidente y la directora general del organismo, José Antonio Fernández de Pinto y Flavia Rodríguez, en una rueda de prensa en la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana antes de una reunión con alcaldes de las localidad afectadas y de un encuentro con representantes empresariales.

En global, la estimación del coste de los daños provocados por la dana llega hasta 4.500 millones de euros, aunque inicialmente se calculó en 3.500 millones, lo que supone el 3,5% del PIB de la Comunitat. El Consorcio de Seguros espera que a finales del próximo mes de abril ya esté el 95% de solicitudes indemnizadas, como avanzó la semana pasada el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El 5% restante se puede prolongar en el tiempo a causa de "expedientes que se judicializan o particularidades en la póliza", ha remarcado el presidente del CCS, quien ha reiterado su compromiso para que "los ciudadanos y las empresas recuperen poco a poco su actividad".

También ha resaltado la aceleración de los pagos en los últimos meses, al pasar de 304 millones de euros indemnizados a mediados de diciembre a los más de 2.310 millones actuales, con lo que "ocho de cada diez solicitudes han recibido su indemnización".

"Las medidas extraordinarias aplicadas están funcionando. Hemos sido capaces de organizar y engrasar la maquinaria para pagar con la máxima celeridad", ha aseverado, y ha destacado el esfuerzo realizado para que los perjudicados sepan cuánto se les puede indemnizar de acuerdo a sus pólizas.

En esta línea, el presidente y la directora general del CCS han negado que haya lentitud en el pago de indemnizaciones por la dana, frente a las críticas de la Generalitat y los empresarios al respecto. "Estamos haciendo todo lo que podemos hacer", han insistido.

"No nos lo tomamos como una crítica, sino como un incentivo para ir todavía más rápido", ha manifestado Fernández de Pinto, para afirmar que comprenden la "desazón" de los afectados y su necesidad de dinero.

Ahora bien, ambos han explicado que cada indemnización depende de la póliza contratada, con lo que algunos pagos se pueden retrasar hasta que no esté la estimación de daños concretada.

RECHAZAN LAS CRÍTICAS DEL CONSELL

Preguntado por las críticas de la consellera de Industria, Marian Cano, quien este lunes ha alertado que ya se están produciendo cierres de empresas afectadas por la "lentitud" del CCS, el presidente del organismo ha remarcado que "habría que ver caso a caso", ya que puede haber empresas cuyas pólizas no les cubran todos los daños. "No percibimos ese retraso. No podemos ir más rápido que el hito temporal de cada póliza", ha subrayado.

Fernández de Pinto ha pedido ser "conscientes" de la magnitud de la tragedia, ya que ha recordado que hay unos 140.000 vehículos afectados a los que se les indemniza de media unos "8.600 euros" a cada uno.

Como balance, la directora del CCS ha explicado que desde el 30 de octubre ya se percataron de que esta catástrofe "tenía que gestionarse de forma diferente" ante su magnitud. Durante las semanas posteriores se reforzó la plantilla del organismo y se inició la colaboración con un total de 38 entidades aseguradoras, "todas las que trabajan en la zona".

"No hemos dejado de trabajar ni un solo día. No hay sábados y domingos", ha enfatizado, y ha garantizado que "el Consorcio de Seguros va a estar ahí hasta tramitar el último expediente".

MÁS DE 100.000 PAGOS POR VEHÍCULOS

En cifras, por clase de riesgo, se han realizado un total de 48.423 pagos por 711.234.860 euros por daños en viviendas y comunidades de propietarios; 109.777 pagos por 949.398.015 euros por daños en vehículos automóviles; 8.442 pagos por 373.441.743 euros por daños en comercios, almacenes y otros riesgos; 604 pagos por 19.918.017 euros por daños en oficinas; 2.375 pagos por 250.197.772 euros por riesgos industriales, y 14 pagos por 6.173.845 euros por obras civiles.

En este momento se han pagado un 79,2% de las solicitudes indemnizables. En concreto, el 78% de las solicitudes de viviendas y comunidades de propietarios; el 81,2% de las de vehículos automóviles; el 71,5% de las solicitudes de comercios, almacenes y otros riesgos sencillos; el 71,6% de las solicitudes de oficinas; el 68,1% de las solicitudes de riesgos industriales; el 30,3 de las solicitudes de obras civiles.

Por municipios, el 95,4% del total de solicitudes registradas se localizan en la provincia de Valencia. Paiporta encabeza la lista de localidades con mayor volumen de solicitudes registradas realizados, con 23.399 peticiones y 257.618.317 euros indemnizados, seguida de Catarroja (22.076 peticiones y 223.097.926 euros), Algemesí (19.894 peticiones y 178.284.202 euros), Aldaia (17.527 peticiones y 162.311.748 euros), Alfafar (15.077 peticiones y 171.760.129 euros), València (12.798 peticiones y 117.470.851 euros), Benetússer (10.033 peticiones y 88.769.391 euros), Massanassa (9.849 peticiones y 118.501.211 euros), Sedaví (9.815 peticiones y 112.779.714 euros) y Picanya (9.257 peticiones y 101.013.207 euros).

De las 243.388 solicitudes de indemnización registradas hasta ahora, un total de 228.806 son las que están netas de solicitudes duplicadas o no procedentes. Desde el CCS indican que quien haya presentado una solicitud de indemnización no es necesario que la vuelva a presentar para el mismo bien dañado.