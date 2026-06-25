Consum abre una nueva tienda en Almería y se acerca al medio centenar de establecimientos en Andalucía

Nuevo Consum en Almería - CONSUM

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Consum abre este jueves un nuevo supermercado en Almería, el séptimo establecimiento de la cooperativa en la ciudad y su tienda número 47 en Andalucía, según ha explicado la cadena valenciana en un comunicado.

Consum contaba ya con tres tiendas propias en Almería (Doctor Martínez Oña, Ángel Jover y Avenida Adolfo Marsillach) y tres franquicias Charter. Se trata de la tienda número 47 en Andalucía, donde ya contaba con tiendas en Almería (30), Granada (10), Jaén (6) y Málaga (1), entre supermercados Consum y franquicias Charter.

Para este ejercicio 2026, la cooperativa prevé abrir una tienda más en Andalucía, en Santa Fe (Granada), además de cinco franquicias Charter.

La cooperativa suma ya en Andalucía una plantilla de trabajadores que se sitúa cerca de las 1.000 personas, y más de 280.000 socios-clientes. La cadena de supermercados desembarcó en Andalucía por primera vez con la apertura de su tienda de Vera (Almería) en 2006, hace ahora veinte años.

Desde entonces no ha dejado de crecer, tanto por zonas de interior como de costa. En 2024 Consum compró una parcela de 163.000 m2 netos en Antequera (Málaga) para la construcción de una plataforma logística que según está previsto podría entrar en funcionamiento a finales de 2028.

LA NUEVA TIENDA EN ALMERÍA

Este nuevo supermercado de Almería se encuentra en la Avenida Mediterráneo, nº 320, entre Nueva Andalucía y el barrio de San Luis. La tienda cuenta con una superficie de 1.460 m2 y 20 plazas de aparcamiento para clientes.

Ofrecerá un amplio surtido de productos frescos con atención personalizada en pescadería, charcutería y carnicería, sección de fruta y verdura a granel, horno, perfumería y sección de mascotas, además de marcas exclusivas de Consum. El horario de apertura del supermercado será de 9.00 a 21.30 h, de lunes a sábado.

Para la puesta en marcha del centro, la cooperativa ha contratado a 35 personas, todas ellas residentes en la localidad o poblaciones cercanas, en línea con su compromiso por favorecer la proximidad al puesto de trabajo.

En lo que va de año, la cooperativa ya ha inaugurado siete de las 18 nuevas tiendas previstas para este 2026. Se trata de los centros de Orihuela, Ciudad Real, Vélez-Málaga, Cox, Sagunto, Vilanova i la Geltrú y Almería.

Durante los próximos meses se abrirán otros once supermercados: tres en la Comunitat Valenciana (Ontinyent, Torrevieja y València), 6 en Cataluña (Balaguer, Barcelona, Viladecans, Badia del Vallés y dos en Terrassa), una en Andalucía (Santa Fe) y una en Castilla-La Mancha (Ocaña).