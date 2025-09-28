Consum cierra este lunes 182 tiendas en la provincia de Valencia debido a la alerta roja por lluvias

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Consum ha informado de que, debido a la situación de alerta roja meteorológica por fuertes lluvias en la provincia de Valencia, un total de 182 de sus supermercados permanecerán cerrados este lunes, 29 de septiembre.

Además, el servicio de tienda online también queda suspendido en las zonas afectadas, explica en un comunicado la cooperativa valenciana, que apunta que este cierre está previsto hasta que pase el estado de alerta roja.

Los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja se marcharán esta noche a sus casas antes del inicio de la alerta. La entidad agradece la comprensión y remarca que "la seguridad es lo primero".