Consum cierra sus supermercados en las zonas afectadas por la alerta roja a partir de las 17 horas

Archivo - Un supermercado de Consum - CONSUM - Archivo

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Consum ha anunciado que, debido a la alerta roja por fuertes lluvias en las provincias de Valencia, Castellón y el sur de Tarragona, los supermercados de la cooperativa valenciana ubicados en las zonas afectadas permanecerán cerrados a partir de las 17 horas de este jueves y hasta que termine la alerta. También se suspenderá el servicio de tienda online.

Esta medida, que afecta a 219 supermercados y tres plataformas logísticas, "contribuye a prevenir riesgos y reducir los desplazamientos de 7.300 trabajadores durante la alerta roja", como también ayuda a garantizar la seguridad de los clientes, ha destacado Consum en sus redes sociales.

En concreto, el cierre de los supermercados está previsto a partir de las 17.00 horas de este jueves y mientras se mantenga la alerta roja. La cadena valenciana recomienda a sus clientes consultar el estado y horario de sus tiendas antes de realizar cualquier desplazamiento.

Consum ha indicado que seguirán atentos a la evolución de la situación y a las indicaciones de los organismos oficiales. La cooperativa ha agradecido la compresión de sus clientes y ha subrayado que "la seguridad es lo primero".