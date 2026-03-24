Continúa la búsqueda del hombre desaparecido el domingo en Requena

Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 24 marzo 2026 11:27
VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos policiales, de bomberos y voluntarios continúan buscando al hombre desaparecido este domingo en Casas del Río, en Requena (Valencia), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Esta jornada se ha sumado al equipo de búsqueda un camión PMA, tres unidades de mando, bomberos voluntarios de Cofrentes, cinco brigadas BRIFO del Consorcio y varias unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.

Todo ello junto a los medios de Guardia Civil, equipos de drones de SGISE, asociaciones colaboradoras para perros de búsqueda y hoy también recursos procedentes de Castilla-La Mancha.

