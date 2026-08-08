El operativo terrestre que trabaja en la extinción de varios incendios forestales declarados este viernes en la provincia de Castellón y que obligaron a confinar a la población de Sierra Engarcerán (Castellón) ha continuado trabajando toda la noche- CONSORCIO BOMBEROS DIPUTACIÓN CASTELLÓN

CASTELLÓ, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo terrestre que trabaja en la extinción de varios incendios forestales declarados este viernes en la provincia de Castellón y que obligaron a confinar a la población de Sierra Engarcerán (Castellón) ha continuado trabajando durante toda la noche y a primera hora de la mañana se han reincorporado, además, los medios aéreos. En estos momentos, continúan activos tres incendios en Sierra Engarcerán, Culla y Tírig, mientras que el de la Salzadella ha quedado extinguido.

Entre los medios movilizados hay tres dotaciones URAF del Consorcio de Bomberos de la Diputación Castelló, además de ocho dotaciones de este cuerpo; 20 unidades de los Bomberos forestales de la Generalitat; efectivos de la UME; seis unidades de mando y coordinación de Bomberos de Castellón; una unidad de jefatura; un técnico forestal; un camión nodriza articulado y dispositivo completo de Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los Bomberos de Castellón y la Generalitat. A las 09.00 horas ha comenzado una reunión del Cecopi en el PMA desplegado en la zona.

A causa del humo del incendio --que en un principio se declaró en la Vall d'Alba y posteriormente se resituó-- , el Centro de Coordinación de Emergencias envió anoche un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento de los vecinos de Sierra Engarcerán.

En el texto se instaba a permanecer en interiores, cerrar puertas, ventanas y ventilación, además de apagar el aire acondicionado y los extractores.

Además, se procedió al desalojo preventivo de algunas masías y ha establecido la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF). Según informa el 112, se solicitó gestionar el alojamiento de una decena de personas en el polideportivo de Els Ibarsos.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que hoy acude al PMA, ha pedido precaución. "Mucho ánimo a todos los efectivos que están trabajando contra el fuego y seguid toda la información por los canales oficiales", ha escrito en 'X'.

Por su parte, la alcaldesa de Vall d'Alba y presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, se desplazó anoche al puesto de mando "para seguir de primera mano la situación y mantener la coordinación con el operativo". "Máxima prudencia y seguid siempre las indicaciones de los servicios de emergencia", ha indicado en sus redes sociales.