Continúan cortadas al tráfico la AP-7 en Pilar de la Horadada y la CV-1486 en Cabanes por la dana Alice

Desvío en la carretera A-7 en la provincia de Valencia durante el episodio de lluvias de la dana Alice. - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en Pilar de la Horadada (Alicante) y la CV-1486 en Cabanes (Castellón) continúan cortadas al tráfico este domingo como consecuencia de las lluvias de la dana Alice, según han confirmado a Europa Press fuentes del Centro de Gestión de Tráfico.

En concreto, está cerrado a la circulación el túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada, en dirección por Murcia, desde el kilómetro 770 hasta el 773.

En la provincia de Castellón, está cortada al tráfico la carretera CV-1486, desde el kilómetro 0 al 6, en el término del municipio de Cabanes.

Este sábado también se cortó por inundaciones, en la provincia de Valencia, la carretera CV-525, de los kilómetros 0 a 5, entre las localidades de Alginet y Algemesí, en ambos sentidos.