Contra el Cáncer Valencia extenderá su red de atención psico-oncológica a nueve localidades este año

El presidente del Comité Técnico de la Junta provincial de Valencia, Antonio Llobart, conversa con el paciente Víctor León - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Contra el Cáncer Valencia extenderá su red de atención psico-oncológica a nueve localidades de la provincia este año para evitar desplazamientos a los pacientes y seguir así avanzado en el modelo de atención integral y humanizada que demandan los pacientes.

Hasta ahora, la asociación ofrece este modelo de atención humanizada e integral en sus sedes de Valencia, Gandia y Port Sagunt, que incluye servicios de logopedia, fisioterapia o nutrición, y atención psicológica extrahospitalaria en Almussafes y Utiel y a lo largo de 2026 se prestará también en Faura, Xàtiva, Alzira y Alcudia.

En un principio en estos nuevos espacios, cedidos por entidades locales o los Ayuntamientos se comenzará prestando una atención psico-oncológica ya que es la puerta de entrada para ver qué necesidades se detectan. No obstante, no se descarta ampliar la cartera de servicios que ya se ofrece en sus sedes en función de la demanda. Asimismo, se estudiará seguir incrementando los puntos de atención a otros municipios.

El presidente del Comité Técnico de la Junta provincial de Valencia, Antonio Llobart, ha presentado en rueda de prensa ese modelo, coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer, que se presta desde la asociación construido escuchando la voz de los pacientes y que se centra en cuatro ejes de actuación: atención integral a la persona, autonomía y participación de los pacientes, nuevos entornos asistenciales y bienestar y formación de los profesionales sanitarios.

Así, ha recalcado que el paciente de cáncer no solo precisa un tratamiento sino que requiere una atención integral y humanizada para cubrir las necesidades "gravísimas" que acarrea la enfermedad tras la fase aguda: un 45% presenta necesidades psicológicas y emocionales, un 24% está en situación de vulnerabilidad económica, un 13% en vulnerabilidad laboral, un 17% con necesidades de fisioterapia y el 28% de nutrición.

"Para la sanidad pública es difícil ofrecer estos centros de bienestar oncológico que complementan el tratamiento para dar a los pacientes una vida más agradable y más llevadera", ha recalcado. En España hay 2,2 millones de personas con algún tipo de cáncer y en Valencia 68.752 conviven con la enfermedad tras ser diagnosticados en los tres últimos años.

Así, ha explicado que el tratamiento puede ser "muy agresivo", lo que genera a los pacientes "problemas sociales, familiares, de pareja, de sexualidad, aspectos muy íntimos que requiere de una atención psicologos oncológicos". "Lo primero es que se curen, pero el tiempo que tardan en curarse deben tener una vida buena", ha apostillado.

Víctor León, un enfermo con meduloblastoma, un tumor cerebral canceroso que está pasando por su segunda recaída tras serle diagnosticado en 2014, cuando tenía 22 años, ha recalcado la importancia de recibir esta atención integral para poder afrontar la enfermedad: "Cuando me lo diagnosticaron caí en un shock increíble, el conocimiento que tenemos de esta enfermedad muchas veces viene de películas de Hollywood, está súper dramatizado y siento que en esta sociedad se habla bastante poco de lo que es el cáncer".

Gracias al apoyo inicial de su madre pudo hacer frente al proceso, pero ha recalcado que gracias a la asociación ha podido "salir hacia adelante y tener otro tipo de pensamiento". "Cuando te lo dicen se te para la vida, me quedé tan hecho polvo tras la primera sesión de radioterapia que no quería volver, fue la psicóloga quien me enseñó a ver las cosas de forma diferente".

Desde la asociación, la asistente social también le ayudó a contactar con la Asociación en Madrid para poder acceder a una plaza de una residencia y poder recibir en la capital la prontoterapia que necesitaba y conocer allí a gente que estaba en tratamiento y "ver así que no estás solo". También está recibiendo otros servicios como el de nutrición.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

Contra el Cáncer Valencia organizará la I jornada de Humanización de pacientes que tendrá lugar el próximo 24 de febrero con la participación de pacientes con cáncer, supervivientes además de profesionales médicos, trabajadores sociales, psicólogos o terapeutas ocupacionales.

Para implantar este modelo de humanización, la Asociación Española contra el Cáncer ha puesto en marcha este programa de acompañamiento a centros sanitarios y sociosanitarios basado en cuatro dimensiones estratégicas. En primer lugar una atención integral a la persona que humanice la atención, acompañándola en todas sus dimensiones, no solo tratando la enfermedad sino también desde un bienestar psicológico y social.

El segundo eje es reforzar la autonomía y la participación del paciente, garantizando su derecho a comprender y decidir, impulsando iniciativas como la Red de Pacientes con Voz. Por su parte, la tercera dimensión es la promoción de espacios asistenciales humanizados y accesibles.

Para responder a esta necesidad, la Asociación en Valencia transformó recientemente sus instalaciones de atención a pacientes favoreciendo un entorno "más acogedor, cercano y personal" y por último la necesidad de promover el bienestar y la formaicón del peronal sociosanitarios porque "no puede haber atención humanizada sin profesionales cuidados y formados".