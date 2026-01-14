La contratación logística crece un 20,8% en Valencia y la disponibilidad está por debajo del 1%

El presidente de Triangle REM, Baldemar Asensio, y su director general, Jesús Fajardo, presentan el estudio de mercado logístico de Valencia - TRIANGLE REM

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valencia y su área de influencia se han consolidado como uno de los hubs logísticos más demandados de la península y ha cerrado 2025 con cerca de 340.000 metros cuadrados de naves contratados, un 20,8% más que en el año anterior, y una disponibilidad por debajo del 1%, al situarse en el 0,87%.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles la consultora Triangle REM durante la presentación de su estudio de mercado de la logística de Valencia en 2025. Han participado en la rueda de prensa el presidente de Triangle REM, Baldemar Asensio, y su director general, Jesús Fajardo.

El mercado inmologístico de Valencia ha cerrado 2025 con 339.291 m2 contratados, lo que supone el segundo mejor registro de la serie histórica, sólo por detrás de los 355.665 m2 alcanzados en 2022.Así, han crecido las operaciones con 52 firmadas, frente a las 42 del año anterior. Se trata de un "mercado bastante activo, ya no solo en cuanto a metros sino también en cuanto también a número de operaciones", ha destacado Jesús Fajardo.

El estudio sitúa la tasa de disponibilidad logística en el área de Valencia en el 0,87%, con apenas 36.486 metros cuadrados libres en todo el parque, lo que supone encadenar un segundo año por debajo del 1% y mantener una fuerte presión sobre las empresas que buscan espacio.

Los responsables de Triangle REM han explicado que esta escasez hace que el nuevo producto se absorba con rapidez y han defendido que la entrada de promociones en marcha permita elevar la disponibilidad.

AUMENTA UN 44% LA CONSTRUCCIÓN

En este sentido, en 2026 la disponibilidad aumentará en parte gracias a los más de 863.147 m2 de superficie que hay en construcción al cierrre de 2025m un 44% más que hace un año.

Esta cantidad incluye tanto proyectos desarrollados a riesgo como llave en mano, autopromoción y 'pre-let'. Hay actualmente cerca de 453.000 metros cuadrados de naves construyéndose a riesgo, con 18 promociones frente a las 12 había a principios del año 2024.

Estos proyectos se concentran en el Eje Central (Loriguilla y Cheste, sobre todo), aunque también destacan iniciativas en el Eje Sur (Silla y Picassent) y en la Pista de Ademuz (Bétera y Moncada).

Por su parte, la actividad autopromotora continúa en aumento con 355.869 m2 en construcción, mayoritariamente ubicados en zonas secundarias, debido a la escasez de suelo en la zona prime.

Triangle REM estima que el stock logístico es de 5.133.421 m2.Según la consultora, un 20% de esos metros no pueden considerarse eficientes para nuevas implantaciones por aspectos como la altura insuficiente del techo, la falta de playas o construcciones que no encajan con los estándares actuales de operatividad, seguridad y sostenibilidad.

El eje central (municipios como Loriguilla o Cheste) en torno a la A-3 concentra aproximadamente el 50% de las naves. La suma de eje central y eje sur (Almussafes, Sollana, Silla o Picassent, entre otros municipios) ronda el 80% de la superficie. Por su parte, Sagunt ha pasado de no tener prácticamente producto a representar ya cerca del 15% del stock gracias a las nuevas promociones de empresas como Inditex o PowerCo.

Sobre el perfil de estas empresas, se trata de un negocio ligado a la actividad portuaria y al ensamblaje de producto para distribuir a escala europea y global. "Valencia como polo no tiene que ver con la región, sino que tiene que ver con el península ibérica, incluso con el sur de Europa y las conectividades que por suerte nos brinda el puerto para estas operativas", han destacado desde la consultora.

La renta 'prime' en las principales localizaciones logísticas de Valencia ha pasado en 2025 de 5,50 a 5,80 euros por metro cuadrado y mes. Los responsables de Triangle REM han explicado que la baja disponibilidad y el incremento de los costes de construcción llevan a un aumento de las rentas.

Asimismo, han subrayado que a día de hoy algunos inversores ven Valencia incluso con mayor atractivo y seguridad que ciertas zonas secundarias de Madrid, donde se ha desarrollado muchísimo producto en los últimos años y existen proyectos que llevan meses disponibles, frente a una plaza valenciana que opera con tasas de disponibilidad cercanas al 1% y cuenta con el impulso de la ampliación del puerto, las futuras conexiones ferroviaria e inversiones como la de PowerCo.

PROYECTOS CONCRETOS

La consultora ha puesto el foco en algunos de los proyectos más importantes en desarrollo. Al eje central se incorporará Valencia Bètera Park, un parque logístico junto a la Pista de Ademuz que prevé alcanzar unos 95.000 metros cuadrados de techo, con una primera fase de alrededor de 25.000 metros cuadrados en construcción y entrega estimada en 2026.

También en este corredor se sitúa Horizon Logistics Park, otro gran proyecto que combina fases a riesgo y llave en mano, con más de 120.000 metros cuadrados previstos, cuyas primeras etapas ya están en marcha con trabajos urbanísticos.

Sobre las promociones a riesgo, en el entorno de la A-3, el municipio de Loriguilla concentra varios proyectos de gran formato. Destaca Newdock Los Naranjos, con una primera fase a riesgo de 73.630 metros cuadrados y la posibilidad de sumar otros 80.000 metros cuadrados más adelante. A escasa distancia se levanta Valencia Logistics Park (I-11 Loriguilla), un parque de 97.153 metros cuadrados dividido en dos plataformas modulables.

En L'Alcàsser, un promotor internacional desarrolla L'Alter Business Park, con una superficie total de 20.310 metros cuadrados, distribuida en dos parcelas con promociones desde naves de 756 hasta 3.283 metros cuadrados. En el entorno de Albal, en 2026 se entregará una promoción a resgo de una plataforma logística con unos 30.100 metros cuadrados.

La consultora destaca también operaciones de gran formato ya comprometidas, como la autopromoción de Jysk de una nave de unos 22.818 metros cuadrados en Parc Sagunt I y una plataforma de 25.472 m2 en el sector I-11 de Loriguilla (Valencia), promovida por Dunas Capital para el operador Ontime en modalidad llave en mano.

Los portavoces han subrayado asimismo el peso creciente de la industria ligera y de los procesos de ensamblaje en la demanda de naves, con ejemplos como Edward Lifesciences. Además, han apuntado que ya se observan movimientos e interés de empresas vinculadas al sector defensa.

2026 Y RETOS A FUTURO

De cara a 2026, el mercado inmologístico valenciano afronta una fase de crecimiento del stock que debería traducirse en un aumento de la disponibilidad hacia niveles más saludables. Se espera que las rentas prime se mantengan en torno a los máximos alcanzados en 2025, favoreciendo la estabilización del mercado.

Baldemar Asensio ha subrayado "la necesidad de tener zonas de depots bien comunicadas con el puerto", ha señalado la energía como "uno de los retos más importantes" y ha advertido de que hay empresas que han encontrado problemas para obtener suministro eléctrico en nuevos desarrollos. También ha incidido en la necesidad de "descongestionar las vías para sacar los contenedores".

Asensio ha celebrado que "la ZAL se haya puesto en marcha", pero ha cuestionado el proyecto de ciudad de la industrialización de la construcción se haya planteado en el propio entorno portuariom ya que no hay "valor añadido" en ubicarlo en esa ubicación que a su juicio debería priorizar usos ligados a la actividad logística del Puerto.