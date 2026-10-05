La contratación de naves logísticas en Valencia marca un nuevo máximo histórico con 422.559 m2 hasta septiembre

Inversión inmologística en Valencia - TRIANGLE REAL ESTATE MANAGEMENT

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado inmologístico de Valencia de ha alcanzado un máximo histórico con una contratación acumulada de 422.559 m2 en los nueve primeros meses del año, superando ya los 359.571 m2 registrados durante todo 2025 y "confirmando el dinamismo de la demanda logística en la provincia".

Así se recoge en el Estudio de Mercado del tercer trimestre de 2026 elaborado por Triangle Real Estate Management, que refleja además una reducción de la tasa de disponibilidad hasta el 3,41%, frente al 6,36% registrado al cierre del segundo trimestre.

El parque logístico valenciano alcanza actualmente los 5,55 millones de metros cuadrados construidos, de los que el 69% se concentra en la primera corona metropolitana. El Eje Central continúa siendo el principal núcleo logístico, con el 48% del stock total.

Durante el tercer trimestre de 2026, la contratación ha sido equivalente a la registrada durante todo el primer semestre. Entre julio y septiembre se identificaron operaciones de alquiler en Moncada, Loriguilla, Bétera, La Pobla de Vallbona y Beniparrell, que en conjunto suman 205.253 m2, con especial protagonismo de plataformas de obra nueva y superficies de gran formato.

LA DISPONIBILIDAD BAJA HASTA EL 3,41 %

La superficie actualmente disponible asciende a 154.732 m2, de los que 118.154 m* corresponden al Eje Central, que concentra el 76% del total. El Eje Norte y el Eje Sur representan cada uno el 10%, mientras que la Pista de Ademuz concentra el 4%.

La reducción de la disponibilidad se produce después de la incorporación de nuevas plataformas logísticas durante los últimos meses y refleja la capacidad del mercado para absorber esa nueva superficie.

En paralelo, la actividad promotora mantiene un volumen significativo. El estudio recoge proyectos en construcción bajo diferentes modalidades. Unos 439.750 m2 corresponden a suelos finalistas destinado a proyectos llave en mano de plataformas logísticas Big-Box.

En cuanto a suelos en gestión, hay dos proyectos en desarrollo, una plataforma de más de 120.000 m2 en Aldaia y otra de más de 60.000 m2 en Quart de Poblet, cuya finalización de las obras de urbanización está prevista para el cuarto trimestre de 2027.

En palabras del director general de Triangle Real Estate Management, Jesús Fajardo, "los datos del tercer trimestre muestran un mercado logístico valenciano que sigue respondiendo bien a la incorporación de nueva superficie".

"La clave, en esta nueva fase, estará en mantener un desarrollo equilibrado, con proyectos capaces de responder a las necesidades reales de los operadores y de aportar calidad, ubicación y eficiencia al mercado", ha apuntado.

Las rentas prime se mantienen en niveles elevados La renta prime en Valencia se sitúa en torno a los 5,75 euros/m2/mes, tomando como referencia las naves de última generación, de nueva construcción. En este contexto, determinados activos disponibles presentan precios de salida de hasta 5,95 euros/m2/mes, especialmente en inmuebles de nueva construcción y mejor posicionados.

Estos valores reflejan el tramo más alto del mercado, pero no son generalizables: la antigüedad, la ubicación y las prestaciones de cada inmueble siguen influyendo en la renta acordada. Por ejes, las rentas máximas alcanzadas se concentran en el Eje Central, y el Eje Sur, mientras que en la Pista de Ademuz y el Eje Norte, las rentas prime se mantienen por debajo de los 5,65 euro/m2/mes y 5,35 euros/m2/mes, respectivamente.

PREVISIONES

Según Triangle Real Estate Management, de cara a los próximos meses, la evolución de los tipos de interés y la inflación seguirán condicionando las decisiones de inversión y promoción, favoreciendo un crecimiento más selectivo del stock y más vinculado a la demanda real existente en el mercado.

El tercer trimestre consolida la evolución hacia un mercado logístico valenciano con demanda activa, y capacidad de absorción, pese a la incorporación de nueva superficie durante los últimos meses, mientras que los activos de mayor calidad continúan marcando los niveles de renta de referencia.

"Este comportamiento apunta a un escenario de mayor equilibrio entre oferta y demanda, con más alternativas para los operadores y una posición sólida de los activos de nueva construcción, bien ubicados y adaptados a las necesidades actuales del mercado", ha explicado.