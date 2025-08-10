Controlado un incendio en la falda del Montgó, en Xàbia (Alicante)

Archivo - Parque Natural del Montgó en una imagen de archivo - GOOGLE MAPS - Archivo

El fuego ha obligado a desalojar dos viviendas

ALICANTE, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han dado por controlado la tarde de este domingo un incendio declarado en la falda del Montgó, en Xàbia (Alicante), que ha obligado a desalojar dos viviendas como medida de precaución.

Así lo ha indicado el consistorio de la localidad en una publicación en sus redes sociales, en la que ha señalado que las personas afectadas por el fuego podrán regresar "muy pronto" a los domicilios.

Igualmente, el Ayuntamiento ha agradecido la "rapidez" y "eficacia" de los servicios de emergencia --bomberos, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil-- que, con su intervención, "han conseguido perimetrar y controlar el fuego en un tiempo récord".