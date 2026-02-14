Controlado el incendio forestal de Cabanes

Bomberos intervienen en un incendio en Cabanes (Castellón) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

CASTELLÓ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este viernes en el término municipal castellonense de Cabanes ha sido controlado, han informado los Bomberos del Consorcio Provincial.

El fuego, declarado en pleno temporal viento, llevó a desplegar un amplio dispositivo de medios movilizados y quedó estabilizado desde las 22.00 horas.

A partir de ese momento, se desmovilizó parte del dispositivo, pero han continuado trabajando en la zona toda la noche cuatro unidades de los Bomberos Forestales de la Generalitat y un coordinador forestal del Consorcio de la Diputación de Castellón.

Por otra parte, un segundo incendio registrado en la provincia de Valencia, concretamente en Xeraco, ha sido dado por extinguido, según han comunicado los Bomberos del Consorcio Provincial.