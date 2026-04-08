Controlado el incendio forestal de Tibi (Alicante)

ALICANTE, 8 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado ayer martes por la tarde en el término municipal de Tibi (Alicante) se ha dado por controlado en la tarde de este miércoles, según ha informado a las 19.02 horas el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana a través de la red social 'X'.

En la mañana de este miércoles, tras la incorporación de otros dos medios aéreos, el fuego se ha dado por estabilizado. Dicho esto, los aéreos se retiraron este pasado martes al atardecer, con la previsión de reincorporarse este miércoles con las primeras horas de luz. El fuego ya evolucionaba favorablemente a última hora de la pasada jornada.

Así, este miércoles por la tarde, sobre las 19 horas, el incendio se ha dado por controlado. Las estimaciones son entre ocho y diez hectáreas quemadas, tal y como ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Por otra parte, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está investigando desde este martes por la tarde las causas del incendio forestal declarado en las faldas de la sierra del Maigmó, dentro del término municipal de Tibi.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, a preguntas de los medios de comunicación este miércoles, tras participar en la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad de la Romería de la Santa Faz de 2026.