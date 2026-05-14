Controlado el incendio industrial de la empresa de La Vall d'Alba

Bomberos sofocan incendio en Vall d'Alba - CONSORCIO BOMBEROS

CASTELLÓ 14 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han dado por controlado el incendio declarado el martes a mediodía en una empresa de procesado de almendra de la localidad valenciana de Vall d'Alba, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

El fuego se ha dado por controlado esta misma mañana, sobre las 8.20 horas, han concretado las mismas fuentes.

El incendio se encontraba ayer perimetrado y los bomberos lograron evitar el avance hacia el edificio de oficinas, que no han sido afectadas, han indicado las mismas fuentes.