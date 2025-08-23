Controlado un incendio en una nave almacén de vehículos en Borriana (Castellón).

CASTELLÓ, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló han dado por controlado un incendio industrial que se ha declarado de madrugada en una nave almacén de vehículos en Borriana. El fuego tiene evolución positiva y se ha descartado que pueda afectar a otros espacios colindantes.

El fuego se ha declarado sobre las 3.00 horas de este sábado en un almacén de vehículos en Borriana y el Consorcio ha movilizado dos dotaciones parque Plana Baixa y una unidad de mando, a las que posteriormente se han sumado otras tres dotaciones y camión nodriza pesado de 35.000 litros.

El incendio ha afectado a una nave almacén de vehículos, a material de automoción y enseres varios. El espacio ha resultado afectado "en su práctica totalidad" y el tejado ha colapsado. Los bomberos han trabajado para evitar la propagación a naves colindantes y en la extinción de la propia nave afectada.

En total, han trabajado en el incendio cinco dotaciones, una unidad de mando, una unidad jefatura y un camión articulado nodriza de 35.000 litros de capacidad de Bomberos del Consorcio, y una dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Castelló.

Esta mañana, sobre las 8.00 horas, el incendio se ha dado por controlado y presenta evolución positiva, por lo que se han descartado otras posibles afecciones. Además, se ha retirado la dotación de bomberos del Ayuntamiento.