Controlado un incendio en una nave de almacenamiento y reciclaje de chatarra en Ibi - CPBA

ALICANTE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han dado por controlado a las 02.52 horas de este viernes un incendio declarado en una nave de almacenamiento y reciclaje de chatarra en el polígono industrial de la localidad de Ibi. Todavía sigue activo, pero su evolución es favorable.

El fuego se ha originado en el interior de la nave y ha afectado a gran parte de su superficie. Además, se han generado llamas y mucho humo, según se desprende del parte informativo remitido por el cuerpo de bomberos sobre las 10.00 horas.

Los profesionales del CPBA se han personado en el lugar de los hechos tras recibir el aviso a las 02.02 horas, con el fin de realizar labores de extinción y evitar su posible propagación a naves y vegetación colindantes. El incendio, además de al interior, ha afectado a enseres situados en el exterior, pero sin llegar a extenderse a una nave vecina.

Entre los medios movilizados ante este suceso, en el que no se han notificado heridos, están una unidad mando jefatura, dos bombas urbanas pesadas, una bomba nodriza urbana, una bomba rural pesada y un furgón de transporte de personal junto con un suboficial, un sargento, dos cabos y diez bomberos de los parques de Ibi y Cocentaina.