Controlado el incendio de la Vall d'Uixó

Zonas calcinadas por el incendio de la Vall d’Uixó. - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la localidad de la Vall d'Uixó y que ha arrasado más de 9.000 hectáreas en el entorno de la Serra d'Espadà ha quedado controlado a las 22.00 horas de este martes, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

De esta manera, el operativo ha logrado, diez después de lucha contra las llamas, aislar el fuego y detener su avance y propagación dentro de las líneas de control.

Se han cumplido así las previsiones de los servicios de emergencias, que ya anunciaron ayer que esperaban controlar el incendio entre el lunes y el martes.

Por su parte, la Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, sigue "abriendo líneas de investigación" sobre posibles causas "intencionadas" del siniestro.