Controlado un incendio de vegetación en Calpe (Alicante)

ALICANTE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han dado por controlado la madrugada de este domingo, sobre las 2.42 horas, un incendio de vegetación declarado este sábado en la zona partida Garduix, en Calpe.

A pesar de que hay urbanizaciones cerca, no se ha realizado ninguna evacuación y ninguna vivienda se ha visto afectada. No obstante, durante la noche se ha cortado el tráfico vial entre las partidas Gargasindi y Garduix, según han informado el citado organismo y el Ayuntamiento de la localidad.

El aviso del fuego se recibió sobre las 22.32 horas y hasta el lugar de los hechos se desplazaron un suboficial zona norte, una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba nodriza pesada (BNP), una bomba forestal pesada (BFP), una bomba rural pesada (BRP) con un suboficial, un sargento, dos cabos, nueve bomberos del parque de Dénia, Benissa y Benidorm.

También se movilizaron dos unidades de bomberos forestales de Alcalá de la Jovada y Xixona, y un capataz de bomberos forestales, así como agentes de la Policía Local, de Protección Civil y Guardia Civil, y la Unidad de Drones de la Policía Local para identificar los focos del incendio.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han indicado que el fuego se extendió "con rapidez" debido al viento en la zona y, al comenzar ya de noche, no actuaron los medios aéreos.

Igualmente, sobre las 7.30 horas de este domingo, han señalado que en el lugar continúan con las labores de extinción seis bomberos, seis forestales, dos cabos y un sargento.