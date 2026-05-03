Convocada este lunes una jornada de huelga en los comedores escolares para denunciar "la sobrecarga" del personal

Archivo - Comedor escolar. ARCHIVO. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) convoca este lunes, 4 de mayo, una jornada de huelga en los comedores escolares de centros de la Comunitat Valenciana como "medida de protesta ante la creciente sobrecarga de trabajo que sufre el personal del sector".

Según explica la organización sindical, "en los últimos años, la realidad social en los centros educativos ha cambiado de forma significativa, pero, sin embargo, las ratios de atención al alumnado continúan siendo las mismas que hace décadas, lo que ha provocado una situación insostenible para las trabajadoras y trabajadores de los comedores escolares".

A esta "problemática", advierte la entidad, "se suma la implantación de múltiples menús adaptados (por razones culturales, sanitarias y éticas), así como la atención cada vez más especializada que requieren niños y niñas con diversidad funcional o necesidades específicas y el nuevo RD que establece normativas para el consumo de productos más sostenibles y cara a una alimentación sana y equilibrada.

"Y es que estas responsabilidades adicionales no han ido acompañadas de un aumento de personal debido a que la Conselleria de Educación no ha actualizado la orden del 2016, donde se establecen las ratios por niños y niñas para cada monitor y no establece ninguna ratio para las trabajadoras y trabajadores de cocina", reprochan.

El resultado, aseveran, es "una sobrecarga que afecta directamente tanto a la calidad del servicio como a la salud laboral del personal, comprometiendo además la adecuada atención del alumnado".

Por todo ello a través de esta huelga, FeSMC-UGT exige la actualización urgente de las ratios de personal en comedores escolares; el reconocimiento real de las nuevas funciones asumidas por el personal; la dotación de más recursos humanos para garantizar un servicio seguro y de calidad y la mejora de las condiciones laborales y salariales del colectivo.

FeSMC-UGT hace un llamamiento a la administración pública de educación para que abra un proceso de diálogo que "permita dar respuesta a estas demandas legítimas". "Por la dignidad laboral y por un servicio educativo de calidad", concluyen.

SERVICIOS MÍNIMOS

La Dirección General de Trabajo de la Generalitat ha dictado una resolución en la que establece los servicios mínimos ante este paro. En concreto, fija un 60% del total del personal adscrito al servicio de comedor escolar (personal monitor y personal de cocina).

Además, se garantizará, como mínimo, la presencia de 1 monitor o monitora por cada etapa educativa (Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Especial).

En cuanto a cocina, se garantiza un mínimo del 60% del personal habitual, asegurando el funcionamiento básico del servicio y las condiciones de seguridad alimentaria.

En Educación Infantil de 0-3 años y en Educación Especial, se garantizará al menos el 80% del personal habitual asignado.