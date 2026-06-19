Convocada una nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó' el domingo 28 de junio en Paiporta

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación convocada bajo el lema 'Mazón a presò'. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han convocado para el domingo 28 de junio una nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó' en la reclamarán que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón vaya a prisión por su gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

La marcha echará a andar a partir de las 19.00 horas desde la Plaça de l'Esglesia de Paiporta (Valencia), zona cero de la riada del pasado 29 de octubre de 2024.

La última manifestación --celebrada el 30 de mayo-- también exigió el acta de diputado del 'expresident' de la Generalitat y dejó claro que las víctimas continuarán saliendo a la calle hasta lograr "verdad, justicia y reparación", así como que "no se le aplique" el aforamiento: "Seguimos sin saber la verdad".

Algunos de los asistentes mostraron camisetas con los lemas 'No al aforamiento de Mazón' o '20.11, ni oblit ni perdó' (ni olvido ni perdón) y pancartas con las consignas 'Ni de izquierdas ni de derechas. Queremos un gobierno que nos proteja', 'Mazón a prisión. València no te quiere', 'Menos mentiras y más justicia, asesinos' o 'Cuando se miente no solo se esconde la verdad, también la mentira'.

También desplegaron una pancarta bajo el lema 'Ahora todos alzamos la voz por los que ya no pueden' y han coreado proclamas como 'No són morts, són assassinats' (no son muertes, son asesinatos) y 'No a l'aforament, sí a Picassent' (no al aforamiento, sí a Picassent).