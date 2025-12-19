Convocada una nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó' el sábado 27 de diciembre

Imagen de la manifestación convocada bajo el lema 'Mazón a presò', a 29 de noviembre de 2025, en València. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han convocado para el sábado 27 de diciembre una nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó', en la reclamarán que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón vaya a prisión por su gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Portavoces de las organizaciones convocantes, integrantes de las asociaciones de víctimas y representantes de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) ofrecerán los detalles de la protesta en una rueda de prensa programada el próximo martes, 23 de diciembre, a las 11.00 horas a las puertas de Les Corts Valencianes.

Por el momento, han avanzado que se desarrollará a partir de las 18.00 horas desde la confluencia entre Plaza del Ayuntamiento y calle de las Barcas.

La primera manifestación con el lema 'Mazón a presó' --que se adoptó tras la renuncia del jefe del Consell y sustituyó al leitmotiv de 'Mazón dimissió'--, impulsada por más de 200 entidades sociales, tuvo lugar el 29 de noviembre.

La marcha recorrió las calles del centro de la ciudad de València para reclamar que el expresident deje su acta de diputado y se someta a la justicia y que haya, por parte del Consell y los altos cargos que cometieron "negligencias continuas", un "reconocimiento de responsabilidades" por la tragedia.