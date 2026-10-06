Convocan dos marchas desde Albal y Benetússer el 29 de octubre en memoria de las víctimas de la dana

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación convocada bajo el lema 'Mazón a presò', a 29 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La marcha reúne a más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las aso - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comités Locales han convocado para el próximo 29 de octubre, dos años después de que tuviera lugar la catastrófica dana, que ha dejado 233 víctimas mortales en la provincia de Valencia, dos marchas desde Albal y Benetússer en memoria de las víctimas.

En concreto, la primera marcha saldrá a las 17 horas desde la Avenida Pare Carlos Ferris, 14, de la localidad valenciana de Albal, y llegará hasta el barranco de Catarroja-Massanassa.

La segunda marcha partirá a las 17 horas desde Benetússer, Avinguda del Camí Nou, 86, y también concluirá en el mismo barranco de Catarroja.

El acto concluirá a las 17.45 horas con el encuentro de las dos marchas en el barranco, donde se efecutarán diferentes intervenciones y actuaciones.