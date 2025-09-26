Convocan un negociado sin publicidad para adjudicar la rehabilitación de viviendas de Virgen del Remedio en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este viernes en junta de gobierno extraordinaria la convocatoria de un procedimiento negociado sin publicidad para contratar por lotes las obras de rehabilitación de 264 viviendas en el barrio Virgen del Remedio, por un montante global de 6.894.590 euros, tras quedar desierto el primer procedimiento de licitación.

Esta actuación se suma al proyecto de reurbanización del área comprendida entre las avenidas Pintor Gastón Castelló, Pino Santo y las calles Villa de Chiva y Ávila, dentro del mismo barrio, que este martes la junta de gobierno preadjudicó a la empresa Pavasal por 3.623.950 euros.

Ambos proyectos están cofinanciados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (UE), a través de los fondos Next Generation, y supondrán una inversión en Virgen del Remedio que superará los diez millones de euros, según ha informado el ejecutivo municipal en un comunicado.

El proyecto de rehabilitación de viviendas contempla la intervención en siete bloques con 22 portales y un total de 264 viviendas, cuyas comunidades de propietarios se han adscrito al Plan de Barrios-Virgen del Remedio y autorizado las obras de rehabilitación.

ACTUACIONES

Las actuaciones de rehabilitación previstas incluyen medidas de mejora de la eficiencia energética, exigidas por el programa de ayudas, así como intervenciones de conservación y mantenimiento de las edificaciones, mejora de la salubridad y seguridad y salud de los habitantes, actualización de instalaciones deficientes que aseguren su correcto funcionamiento, mejora de la accesibilidad, "especialmente" en los edificios situados en Ávila 3 y Presbítero Gisbert número 2, "dado que han optado por instalar ascensor", y la "renovación y mejora" de la imagen urbana.

El contrato se divide en cuatro lotes. Concretamente el lote 1 afecta a los edificios situados en las calles Ávila 1 y 3, Pintor Gastón Castelló 27 y Sierra de Bernia 2 y 4 y tiene un precio base de licitación de 1.590.453,36 euros.

El lote 2 comprende los edificios de las calles Castilla 2 y 4, Sierra de Bernia 1 y 3, Villa de Chiva 16 y Gastón Castelló 25 y el precio de salida es de 1.899.255,97 euros.

Además, el lote 3 incluye los inmuebles de las calles Canónigo Giner 2, Pintor Gastón Castelló 21, Presbítero Gisbert 2, Aragón 3, Sierra Aitana 2 y Villa de Chiva 6 y su precio de licitación es de 1.803.868,63 euros.

Finalmente, el lote 4 comprende los edificios de Pino Santo 2 y 4 y Villa de Chiva 2 por 1.601.012,31 euros. Los cuatro lotes suman el precio de licitación de 6.894.590,27 euros.

REURBANIZACIÓN DEL ENTORNO

Por otro lado, la junta de gobierno aprobó el pasado martes la clasificación de licitadores del procedimiento para contratar la reurbanización del área comprendida entre las avenidas Pintor Gastón Castelló, Pino Santo y las calles Villa de Chiva y Ávila, que salió a licitación con un presupuesto base de 4.552.800 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. La empresa Pavasal es la mejor clasificada, con una oferta económica de 3.623.950 euros.

Este proyecto contempla la reurbanización del área y la reforma y acondicionamiento de la nueva plaza situada entre las calles Villa de Chiva y calle Granada. Entre las actuaciones que se van a desarrollar se encuentra la creación de dos supermanzanas de prioridad peatonal, la reconfiguración de las calles de acceso a las viviendas que se van a rehabilitar como espacios multiusos, la reorganización del aparcamiento, ampliación de aceras y colocación mobiliario urbano, así como la instalación de nuevas farolas led.

Están incluidas actuaciones de mejora de la accesibilidad mediante la creación de itinerarios accesibles, con la incorporación de nueva señalización y mobiliario específico. Además, se van a reservar aparcamientos para personas con movilidad reducida.

También se plantará nuevo arbolado, jardineras y más vegetación en el parque urbano y se realizará una gestión efectiva del agua de lluvia para el riego y se van a generar áreas de refugio climático con fuentes para beber.

Igualmente, se tendrá en cuenta en las obras la perspectiva de género "para mejorar la seguridad con predominio de espacios amplios, eliminación de rincones y zonas de ocultación", así como con la incorporación de zonas de juego infantil, calistenia y de aparatos biosaludables para mayores.

Además, está prevista la reconfiguración de la placita como centro de referencia, se ampliarán los espacios peatonales alrededor de las zonas comerciales y se desarrollarán actuaciones para "facilitar la limpieza de calles y recogida de residuos".